快訊

火雲邪神成絕響！梁小龍拒合作周星馳合作原因曝「一生未解恩怨」

川普對歐關稅施壓…欲強取格陵蘭 歐盟反彈誓言護主權

115學測最後一天！數B、社會科登場 應考注意事項一次看

自宅經營網拍 優稅有條件

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

數位時代，不少民眾選擇成為網路賣家，一支手機就能創業。台中市地方稅務局表示，若屋內未提供辦公或堆置貨物等其他營業使用，仍可依照住家用稅率課徵房屋稅地價稅

舉例來說，林小姐（化名）為專業網路賣家，但她主要與供貨商合作，找到適合買家或開啟團購，再由供貨商直接寄給消費者，並未囤貨在家。稅務局指出，以林小姐情況，原供住家使用房屋，作為從事網路銷售貨物或勞務的營業登記場所，但實際交易都在網路平台完成，且該房屋未供辦公或堆置貨物等其他營業使用，仍可申請按自住用地稅率課徵地價稅與房屋稅。

稅務局表示，以房屋稅為例，若網拍族有在自宅「堆放貨物」或其餘與營業項目有關貨品，則該部分不屬住家用範圍，應與實體店面一樣依實際使用面積，分別依照營業用及住家用稅率課徵房屋稅。

房屋稅 地價稅 平台

延伸閱讀

購置無權狀屋 要繳契稅

土地分割價值變動 要課稅

跟嗎？社區住戶群組狂推家電團購 過來人勸別衝動：價差很明顯

黃偉哲跟進營養午餐稱潘朵拉盒子 他曝這1事才被點財政惡化

相關新聞

全版行情表－一周上市融資融券餘額表

（格式）證券行情表 （案名）一周上市融資融券餘額表

物價上漲達25%時可辦理 企業資產重估節稅 3月2日前申請

企業辦理資產重估可達節稅效果，財政部日前公布去年度資產重估用物價倍數表，企業在物價漲幅達標年度取得的資產，可依所公告物價...

新聞中的法律／AI 基本法 企業合規三道防線

立法院去年底三讀通過《人工智慧基本法》（AI基本法），這部台灣首部AI專法，象徵台灣逐步跟上國際腳步。然而，隨法律界線劃...

自宅經營網拍 優稅有條件

數位時代，不少民眾選擇成為網路賣家，一支手機就能創業。台中市地方稅務局表示，若屋內未提供辦公或堆置貨物等其他營業使用，仍...

固定收益基金人氣旺 法人預期需求不會改變

2025年美股帶領全球主要股市再創新高，但國人前進海外時，仍更加偏愛配息型基金。投信投顧公會統計顯示，在國人持有的境外基...

安聯主動式台股基金 規模 稱冠

台股2025年在AI等科技股題材發酵推升下，繳出亮麗表現。挾主動式基金優勢的投信公司，旗下主動式台股基金也憑藉投資團隊研...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。