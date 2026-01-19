新聞中的法律／AI 基本法 企業合規三道防線

立法院去年底三讀通過《人工智慧基本法》（AI基本法），這部台灣首部AI專法，象徵台灣逐步跟上國際腳步。然而，隨法律界線劃定，許多企業主不免焦慮：AI應用日漸深化，未來是否動輒誤踩法規紅線？

與其說此法在限制AI，反而從政府角度來看，打造「可信任AI環境」是更妥適的理解，當A監理已是全球趨勢，台灣無法置身事外，透過明確法規框架及管理，強化企業體質及認知，是企業搶占國際供應鏈信任票的利器。

AI基本法是什麼？是從「無法可循」到「實質責任」的輪廓。如同其他基本法是框架性法律，AI基本法主管機關為國科會，雖未直接規定罰則，但企業萬不能以為「沒罰則就沒關係」。

AI法明確揭示AI使用七大原則：永續發展與福祉、人類自主、隱私保護與資料治理、資安與安全、透明與可解釋、公平與不歧視、問責，這會向下延伸到數發部及其他相關機關在作用法制定或調修方向，就像金管會先前發布「金融業運用人工智慧指引」，最終將形成業者「注意義務」標準，業者務必在配套法規制定期間全盤了解上述概念，未來以「不知者無罪」的抗辯空間將大幅限縮。

在新法架構下，企業合規有三道防線，應儘速落實行動，構建法律防火牆。第一，啟動「AI盤點及風險評估」，如同個資及營業秘密管理制度，企業需先盤點「用了什麼 AI」，從業務流程到系統；是低風險文案發想？還是合作決定（發生契約關係），像是AI核貸審查、面試任用，及兒少權益、醫療診斷等高風險系統？

因為AI法明文政府推行建置「風險分類框架」及對應管理規範，當系統對人類權益影響愈大、甚至可能存有決定歧視、偏差等情事時，受監管密度愈強。最為難之處在於第三方風險管理：台灣中小企業多，通常直接採用外部廠商模型，但在法律上，直接面對客戶和當事人的仍是企業本身。如何管理廠商、並要求供應商提供合規證明，甚或是透明度要求將是關鍵。

第二道防線是嚴守「資料治理」與「隱私保護」。AI的燃料是數據，但AI法也極為重視資料保護，尤其透過AI深偽行為更推波助瀾了詐騙，企業須建立嚴格數據輸入審查機制及產出結果標示。從而，企業應明確制定「AI使用政策」，規範哪些數據可餵給 AI、哪些禁止及理由為何，同時給予當事人選擇及救濟權利，避免因工具或作業便利而犧牲法律合規性。

第三，堅持「人類自主」，在關鍵決策中，AI僅能輔助，人類仍是最終守門員，人類有能力隨時推翻或關閉AI運作，並保留最終決定權或覆核機制，並賦予當事人申訴與「要求人工解釋」的權利。

另外要提醒的是思維轉換，企業應將「合規」轉化為「信任資產」，在AI快速發展的年代，答案和決定逐漸廉價，「信任」反而奇貨可居。一家能清楚交代數據來源、確保人機協作安全的企業，將更容易獲得投資人與客戶青睞。

AI基本法不是開始限制，反而是建立秩序。建議企業主儘速培養內部AI治理人才及處理程序，將法律風險轉化為數位轉型基石，這是面對AI浪潮應有的成熟態度。（本文由眾勤法律事務所主持律師陳全正口述，記者歐芯萌整理）