快訊

火雲邪神成絕響！梁小龍拒合作周星馳合作原因曝「一生未解恩怨」

川普對歐關稅施壓…欲強取格陵蘭 歐盟反彈誓言護主權

115學測最後一天！數B、社會科登場 應考注意事項一次看

光聯歐洲客戶拉貨強勁

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

中小尺寸面板廠光聯（5315）受惠於歐洲家電客戶拉貨動能強勁，去年第4季合併營收攀上近17季來高點，帶動2025年營收重返20億元大關。展望2026年，光聯看好，隨著新產品線逐步發酵，營運加溫可期。

光聯去年第4季營運出色，單季合併營收5.16億元，攀上17季來新高，季增6.9%，年增8.1%；2025年全年合併營收20.03億元，年增28.8%，為近四年新高。

展望後市，光聯表示，家電客戶接單透明度直達2026年；工控產品屬於高毛利、挹注獲利的主要來源，目前接單情況穩定。為提升產品，光聯去年的資本支出主要用於導入自動化機台，並添購AOI、環境測試及COG等設備。

光聯透露，未來產品策略將朝高耐久性戶外型產品、符合節能減碳需求的家電類型產品、反射式大型戶外廣告看板，以及自行車電動汽車儀表板／抬頭顯示器（HUD）等利基市場投入資源。

光聯 營收 家電

延伸閱讀

四代工廠旺年會 談AI布局

聚陽2025年 EPS 14.65元

聯強衝半導體商用市場

瑞昱漲多回檔跌逾7% 輝達供應鏈題材發酵後 市場先行獲利了結

相關新聞

全版行情表－一周上市融資融券餘額表

（格式）證券行情表 （案名）一周上市融資融券餘額表

物價上漲達25%時可辦理 企業資產重估節稅 3月2日前申請

企業辦理資產重估可達節稅效果，財政部日前公布去年度資產重估用物價倍數表，企業在物價漲幅達標年度取得的資產，可依所公告物價...

新聞中的法律／AI 基本法 企業合規三道防線

立法院去年底三讀通過《人工智慧基本法》（AI基本法），這部台灣首部AI專法，象徵台灣逐步跟上國際腳步。然而，隨法律界線劃...

自宅經營網拍 優稅有條件

數位時代，不少民眾選擇成為網路賣家，一支手機就能創業。台中市地方稅務局表示，若屋內未提供辦公或堆置貨物等其他營業使用，仍...

固定收益基金人氣旺 法人預期需求不會改變

2025年美股帶領全球主要股市再創新高，但國人前進海外時，仍更加偏愛配息型基金。投信投顧公會統計顯示，在國人持有的境外基...

安聯主動式台股基金 規模 稱冠

台股2025年在AI等科技股題材發酵推升下，繳出亮麗表現。挾主動式基金優勢的投信公司，旗下主動式台股基金也憑藉投資團隊研...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。