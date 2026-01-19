華電網拚業績 四路並進

系統整合大廠華電網（6163）全力衝刺資通訊、智能應用、數位媒體、資安等四大領域，公司透露，2025年政府專案得標量已達雙位數成長，今年仍將積極爭取，伴隨台電光傳輸網路採購案開始貢獻業績，2026年營運可繼續加溫。

華電網營運長王榮德表示，該公司營運成長動能與實績主要有四項，首先是智慧交通新產品「智慧桿」已於全台陸續落地，整合道路影像等相關資料收集與辨識，持續向外推廣。第二，自主研發的Edge AI影像辨識與數位分身交通管理平台，已導入高速公路系統。

第三，華電網參與台灣車聯網資通訊標準（TCROS）制定，與交通部合作自駕示範場域「D-City」進行測試，可望讓華電網未來切入智慧交通市場。第四，桃園國際機場第三航廈北廊廳試營運，華電聯網參與建置的「第三航站區旅客運輸系統」，導入無人自駕電動巴士，成為機場亮點。

王榮德指出，華電網是國內前三大系統整合商，曾建置台灣第一套ADSL、亦建置亞洲最大IPTV（MOD）網路建置系統，該公司以既有的先進者優勢整合AI技術，將「負責任的AI」概念導入服務環節。