建舜電攻 AI 高速線材 毛利率優於消費性產品

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
建舜電跨入AI伺服器高速線材領域，搶食龐大高速線材商機。（路透）
連接器廠建舜電（3322）表示，已經跨入AI伺服器高速線材領域，例如USB4（40G／80G）與SlimSAS等產品，並邁入量產，出貨量持續放大當中，助益該公司從消費性電子應用，轉向高階AI領域，搶食AI時代帶來的龐大高速線材商機。

建舜電預期，隨著AI伺服器與雲端儲存需求持續擴張，相關線材將成為該公司未來業績成長主軸。法人看好，AI線材毛利率優於消費性產品，隨著後續出貨量放大，有利建舜電獲利表現。

建舜電透露，該公司已於2025上半年完成高速線材規劃，之後分批量產，包括USB4、SlimSAS與多款伺服器專用線材，並於去年第4季正式出貨。

建舜電強調，AI伺服器線材需具備高速傳輸、低損耗與高可靠度等特性，必須從抽線、SMT、模具、組裝到可靠度驗證形成一站式開發能力，才能支撐整體系統效能，該公司在中國大陸與泰國工廠均具備相同的測試與驗證設備，使新品能在短時間內完成開發與量產，是能快速切入AI伺服器供應鏈的關鍵。

建舜電指出，近兩年已降低消費電子產品比重，轉向高附加價值線材。線裝與高頻產品占比約八成，主要來自USB、AI伺服器相關線材與高頻高速規格。

產能方面，建舜電於中國大陸蘇州、湖北及東莞設有工廠，其中，東莞二廠為伺服器線纜專責基地，負責AI伺服器線材的主要產能。

泰國廠已深耕十餘年，累積大型客戶量產經驗，並完成二期工廠驗收，導入綠色節能與自動化設備，成為高速線材及AI伺服器線材的重要生產據點。目前泰國出貨比重接近五成，與全球客戶的去中化布局方向一致。

AI 伺服器

