一周盤前股市解析／先進製程、衛星航太 吸睛
台股上周五（16日）在台積電營收、財測驚豔市場，加上台美關稅談判底定、關稅確定下調的雙重利多挹注下，帶動指數一度大漲逾600點，最高來到31,475.22點，再創歷史新高，終場指數收漲598點，收在31,408點。
統一投顧協理陳晏平表示，台積電法說展現出強勁的財報成績，本季毛利率挑戰驚人的65%，資本支出遠超預期、疊加台美貿易關稅拍板15%、川普對伊朗動武風險下降，眾利多因素有利於台股再創新高，3萬點將變成支撐地板。
操作上，建議分批布局業績題材股及短線降關稅受惠股工具機、汽車AM、航太，中長線維持聚焦台積電及先進製程／封裝相關、材料升級或短缺概念、AI概念股、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋等族群。
台新投顧協理范婉瑜認為，台積電第1季營收與毛利率展望皆優於預期，2026年資本支出介於520億至560億美元，亦高於市場最樂觀預估，也暗示AI產業持續成長，半導體設備、廠務、AI等族群有望轉強，可持續偏多操作。
