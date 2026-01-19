汽車零組件、航空股 重振旗鼓

台股元月行情一如群益投顧去年11月外銷訂單發布時的判斷，在AI持續熱絡以及外資回補權王台積電（2330）之下大漲，截至上周為止已上漲2,445點，漲幅達到8.44%，並創下歷史新高。碰到開年以來這種飆漲、創新高行情，榮景能衝到甚麼程度？相信是市場多數投資人關心的議題。

由於台積電法說會釋出AI趨勢仍未見烏雲的樂觀展望，建議投資人接下來可留意台股正乖離過大是否帶來的潛在技術面修正壓力。由於台積電占大盤比重已將近45%，因此現階段應用乖離率來研斷轉折時，建議也將台積電與年線的正乖離大數據納入考量。

以月線圖觀察，台股加權指數自2010年以來，盤中高點與年線的正乖離最大的時間出現在2021年元月的27.7%，上周台股收盤指數與年線之正乖離已來到26.7%。台積電月線對應上周收盤價的正乖離為41.66%，尚低於2024年3月的47.4%，更低於疫情期間2021年元月創下之69%水準。

由於多數法人已如預期將台積電目標價上調至2,000元之上，搭配台積電法說會拋出的樂觀展望之下，研判台積電市價與年線正乖離尚未觸底。

然而，由於短線漲幅已不小，加上本周台指期結算，接下來FOMC將召開今年第一次會議，且因美國近期總經數據不差，市場對降息預期已降低，資金派對能否續行有待觀察。

但本周有川普政府提告Fed理事Lisa Cook的案件待宣判，其結果對FOMC票委鷹、鴿結構及市場對降息之預期仍有影響；加上美國財政部長貝森特上周已口頭對韓元與日圓的弱勢發表警示，資金走向是寬？是鬆？日圓走勢是主要觀察指標。

日圓這波弱勢，除新首相高市早苗推動寬鬆政策之預期外，因應關稅壓力，日本央行要求日本機構法人增加海外購債比重，也是日圓賣壓沉重的主因。本周日本央行會議，決策者如何回應美方關切？是否提前觸動槓桿操作者獲利了結賣壓，也是行情樂觀中宜留意之處。

個股部分，被關禁閉的南亞科本周將出關並召開法說，以近期全球前三大DRAM廠發表的產業更新，均提到新產能最快也得等到2027年才能逐步到位，預期目前記憶體產業缺貨、漲價現象短期間難消除。南亞科分盤交易期間，記憶體封測廠、設計公司接棒強勢演出，本周留意資金在類股間輪動趨勢。

傳產部分，關稅疑慮解除有利類股反彈，汽車零組件、腳踏車股上周五股價隨之轉強。但川普宣布取消礦物進口關稅之舉，恐不利金、銀等貴金屬報價續揚，只有受印尼減產影響的鎳價或還有後市可期。

此外，由於川普擔心通膨再起影響他的期中選舉，加上油市仍是供過於求，預期油價仍會受壓抑，不利塑化股走勢。但低油價加上春節長假將至則有利航空股基本面題材。

美股中AI巨頭財報須等到下周才會登場，近期七巨頭當中微軟、臉書、蘋果股價均已轉弱，AI產業是否已走出泡沫化疑慮之修正，尚待台積電的客戶的法說展望應援。

在AI熱潮下，台股創下30千金佳績；然但從另一方面來看，以信驊一張就要價將近新台幣900萬元的高價程度，近期大量開戶進場的小額投資人想要參與這類科技巨頭的成長，透過主動式ETF或許是比較好的選擇。

（作者是群益投顧董事長）