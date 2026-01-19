外資點金股 馬力十足

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 歐新社
人工智慧（AI）題材延燒至第五年以來，相關供應鏈百花齊放。法人看好，今年來獲外資青睞按讚，且基本面獲利穩健與股價強勢的「外資點金股」，包括台積電（2330）、信驊等將持續傲視群雄，成為資金布局焦點。

台股自2021年AI題材爆發以來，1月與第1季行情表現亮眼。統計近五年加權指數月度走勢，1月、2月上漲機率各達66%，3月更高達83%，五年平均報酬率分別為1.9%、2.1%與0.4%。整體而言，AI題材支撐下的年初行情仍具良好基礎，為資金布局提供信心。

今年AI在相關供應鏈多元擴張下，所謂「外資點金股」持續傲視群雄。觀察今年來外資法人發布的最新報告中，獲得「優於大盤」及「買進」評等，且基本面每股稅後純益（EPS）穩健、股價表現強勢的科技股，包括昇達科、致茂、穎崴、信驊、穩懋、創意、台達電、台積電、京元電、亞德客-KY等，皆有望成為追捧焦點。

值得注意的是，外資今年對「千金股」調升目標價的個股，包括：致茂、穎崴、創意、台達電、台積電等。其中尤以台積電最受市場矚目，目前目標價最高的，是晨星的2,700元，高盛則以2,600元居次。

事實上，重量級護國神山台積電法說會後，高盛證券指出，毛利率高於60%的水準可能將成為新常態，AI帶動的供需失衡問題仍未完全化解，先進製程產能依舊吃緊，供給端短期內難以迅速追上需求，市場供需缺口將延續至2027年。

摩根大通（小摩）證券也看好，台積電積極擴大資本支出至關重要，若策略過於保守，恐將給三星代工與英特爾等競爭對手留出喘息空間。隨著台積電加速投資與擴產，預期可在N2與A16世代提前卡位，有效削弱潛在競爭威脅，進一步鞏固其先進製程領先地位。

台積電 外資 AI

