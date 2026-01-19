大摩：記憶體缺口進一步擴大 上調五家目標價

摩根士丹利（大摩）證券於最新出具的「大中華半導體」報告中指出，舊世代記憶體目前沒有理由轉向悲觀。受惠產能轉向HBM，預估舊世代產品供需缺口將有望進一步擴大，因此再度上調華邦電（2344）、南亞科、旺宏、愛普、力積電等五台廠目標價，並重申五檔「優於大盤」的評等。

其中，華邦電目標價從88元上調至130元；力積電從41元上調至56元；旺宏從48元上調至72.5元；愛普*從475元上調至555元；而南亞科則從198元上調至298元。

大摩科技產業分析師顏志天認為，從去年開始的舊世代記憶體超級周期，將延續至2026年，且其上行空間將有更大的可能。雖相關個股股價近期漲勢兇猛，不過仍認為還未轉向看空，預期股東權益報酬率（ROE）的擴張將提升所有業者的整體估值。其中首選股仍為華邦電，但落後股的旺宏、力積電等也有望趕上。

DDR3／DDR4方面，顏志天指出，近期注意到第一線買家在今年1月更積極採購DDR4，因此報價漲勢將延續至第2季，同時台灣主要的DDR4供應商將更進一步提高出貨量。

其中第1季的漲價幅度有望達50%，並持續到第2季，同時這將使產能從DDR3轉向DDR4，導致目前高密度DDR3嚴重短缺。因此，DDR3業者也有望跟上此波報價上漲潮。

NOR Flash部分，顏志天說，今年第1季價格漲幅達20%至30%，且第2季還有上行空間，漲價能見度甚至延伸到下半年。且根據觀察，美國主流供應可能縮減產能，為台灣廠商進一步切入AI伺服器市場提供機會。