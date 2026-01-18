華通去年12月 EPS 0.57元 法人估2026年將成長至6.8元

華通（2313）自結去年12月稅前淨利8.17億元，年增35.9%，稅後純益6.83億元，年增52.1%，每股獲利（EPS）0.57元；分析師指出，以去年12月數據概推，華通第4季毛利率將稍遜於第3季的19.95%，主要是消費性產品拉貨積極影響產品組合。

而華通2025年營收為759.9億元，年增4.8%，毛利率預估為18.8%，稅後純益63.2億元，年成長13%，EPS 5.3元。

展望2026年，華通主要動能來自於LEO與資料中心，尤其LEO部分，隨著最大客戶天上衛星目標發射顆數與地面設備鋪設數增加，LEO產品成長性將優於原先年增20%的預估；資料中心部分，除既有Switch客戶外，華通亦有獲得AI sever CPU母板、配板等訂單，且受惠更多其他Sever板廠的外溢訂單，2026年資料中心相關產品營收成長性亦可望優於原先年增50%的預估下，估2026年eps有望成長至6.8元。