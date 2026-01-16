華城、裕民 押逾四個月

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股進入歷史新高區，投資人居高思危心態逐漸轉濃之際，價值型投資再度興起，其中，華城（1519）、裕民（2606）等傳產績優股，成為吸睛焦點；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等認購權證，參與相關個股走勢。

華城受惠外銷AI DC電力需求瓶頸加上電網更新需求，內銷則持續受惠強韌電網計畫延續，華城將逐年新增高毛利中高壓變壓器產能，同時仍擁有交期優勢，市場看好漲價延續將帶動未來幾年營運持續成長。

在訂單部分，華城目前AI DC相關在手訂單逾120億元，且未來仍將持續提升，其中，在前年第4季取得Stargate一期訂單，訂單總額約20億元，已開始陸續交付訂單，獲得客戶趕工獎勵金。對於後續相關資料中心訂單，市場認為，客戶將傾向華城做為主要供應商，並預期電力變壓器報價仍將以每年高個位數漲幅持續攀升。

市場預估華城2025、2026、2027年每股純益（EPS ）分別為13元、20.9元、28.8元。

裕民方面，由於西非西芒度鐵礦已於2025年11月啟動首批出貨，在西非鐵礦運輸需求提升下，帶動海岬型船舶需求轉強，使運價走強；中美領導人會晤後中國恢復採購美國大豆，帶動跨太平洋穀物運輸需求回升，將促進巴拿馬極限型市場的運力需求。

此外，隨中國承諾未來三年每年至少從美國進口2,500萬噸大豆，將帶動全球穀物貿易回溫，並支撐2026年巴拿馬極限型運價底部的進一步上移，市場預估2025年EPS為4.3元，2026年成長至5.7元、年增32.9%。看好相關個股後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期四個月以上的商品介入。

