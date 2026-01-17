輝創上市首日漲14.5%

車用電子感測廠輝創電子（6722）昨（16）日以40元上市掛牌交易，最終以45.8元上漲5.8元、漲幅14.5%作收。輝創從超聲波雷達、影像、毫米波雷達三項核心技術延伸至模組化與系統化應用，推動產品組合從成熟型產品邁向高階智慧感測，提升整體市場滲透率，為國內少數同時服務乘用車、機車與商用車的Tier 1車用電子供應商。

輝創總經理江世豐表示，公司以「產品升級、區域擴張、法規紅利」三大策略驅動中長期成長；同時持續投入新技術研發，將感測技術延伸至乘用車、商用車及二輪市場，同步深化AI化、模組化與系統化能力。