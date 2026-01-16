欣興 挑價內外5%

經濟日報／ 記者周克威整理

欣興（3037）去年第4季FPC與PCB產品受季節性及客戶產品轉換影響，營收下滑，然而載板方面各產品需求皆有所改善，光復廠年底將開出60%產能，楊梅廠在ASIC客戶的挹注下，稼動率有望提升至九成以上，市場估單季每股純益（EPS）1.2元。

受惠於AI需求，市場預期今年第1季ABF載板營收持續成長，楊梅廠將滿載；AI HDI方面，預期效益將於上半年逐步顯現，儘管在工作天數較少的情況下，市場估第1季營收季增1.8%至353.6億元，受惠於需求轉強，毛利率達16.4%，稅後純益24.9億元、季增28.2%，EPS為1.5元，獲利為近八季新高。權證券商建議，看好欣興後市的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期120天以上的商品介入。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

金像電、欣興 押長天期

【重磅快評】楊梅休息站成五楊高架毒瘤，原來又是硬湊政績惹的禍

欣興廢水廠升級核心設備 強化綠色製造

勤誠、欣興 權證押逾三個月

相關新聞

緯創2025年每股賺9.04元 淨利增逾五成 連五年創高

代工大廠緯創（3231）2025年自結損益出爐，全年稅後淨利為274.01億元，增幅超越五成，寫下歷史新高紀錄，連續五年...

三一東林轉骨

三一東林（3609）昨（16）日於台北啟用全新亞洲總部，董事長陳睿謙宣布，2025年完成體質調整與策略轉型，前三季每股純...

輝創上市首日漲14.5%

車用電子感測廠輝創電子（6722）昨（16）日以40元上市掛牌交易，最終以45.8元上漲5.8元、漲幅14.5%作收。輝...

聖育資料中心業務增溫

系統整合商聖育科技（7868）去年切入AI資料中心建置領域，先完成中華電信一座資料中心標案，另拿下半導體大廠資料中心建置...

景碩、台燿 四檔熱呼呼

景碩（3189）與台燿（6274）近日股價強勢，多頭買盤看好後續營運成長空間仍樂觀；權證發行商表示，近期盤面波動較大、強...

華城、裕民 押逾四個月

台股進入歷史新高區，投資人居高思危心態逐漸轉濃之際，價值型投資再度興起，其中，華城（1519）、裕民（2606）等傳產績...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。