遠傳揪伴 推大雙網服務

遠傳（4904）攜手有線電視業者中嘉、台灣寬頻TBC、台數科，強打4G、5G行動上網結合光纖上網的大雙網服務，昨（16）日推出大雙網加掛旗下OTT TV平台遠傳friDay影音「影音專案」，打造「影音絕配」方案搶用戶。

近年電信業者擴大與有線電視業者策略合作，台灣大與同為富邦集團的有線電視多系統營運商凱擘合作密切，中華電信投資大豐電旗下大大寬頻，為未來雙方在光纖網路及OTT TV等加值服務合作添增各種想像。

遠傳與有線電視系統業者中嘉、台灣寬頻TBC、台數科等策略合作，累計覆蓋家戶數超過200萬戶，遠傳行動用戶數則為814.5萬用戶，攜手打造遠傳大雙網服務區。