遠傳揪伴 推大雙網服務

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

遠傳（4904）攜手有線電視業者中嘉、台灣寬頻TBC、台數科，強打4G、5G行動上網結合光纖上網的大雙網服務，昨（16）日推出大雙網加掛旗下OTT TV平台遠傳friDay影音「影音專案」，打造「影音絕配」方案搶用戶。

近年電信業者擴大與有線電視業者策略合作，台灣大與同為富邦集團的有線電視多系統營運商凱擘合作密切，中華電信投資大豐電旗下大大寬頻，為未來雙方在光纖網路及OTT TV等加值服務合作添增各種想像。

遠傳與有線電視系統業者中嘉、台灣寬頻TBC、台數科等策略合作，累計覆蓋家戶數超過200萬戶，遠傳行動用戶數則為814.5萬用戶，攜手打造遠傳大雙網服務區。

延伸閱讀

電信寬頻產業 AI重新定義未來關鍵

兆赫、中磊北美商機燒

電信三雄 跨年夜報捷

遠傳、台灣大跨年夜 OTT TV表現 同寫佳績

相關新聞

緯創2025年每股賺9.04元 淨利增逾五成 連五年創高

代工大廠緯創（3231）2025年自結損益出爐，全年稅後淨利為274.01億元，增幅超越五成，寫下歷史新高紀錄，連續五年...

三一東林轉骨

三一東林（3609）昨（16）日於台北啟用全新亞洲總部，董事長陳睿謙宣布，2025年完成體質調整與策略轉型，前三季每股純...

輝創上市首日漲14.5%

車用電子感測廠輝創電子（6722）昨（16）日以40元上市掛牌交易，最終以45.8元上漲5.8元、漲幅14.5%作收。輝...

聖育資料中心業務增溫

系統整合商聖育科技（7868）去年切入AI資料中心建置領域，先完成中華電信一座資料中心標案，另拿下半導體大廠資料中心建置...

景碩、台燿 四檔熱呼呼

景碩（3189）與台燿（6274）近日股價強勢，多頭買盤看好後續營運成長空間仍樂觀；權證發行商表示，近期盤面波動較大、強...

華城、裕民 押逾四個月

台股進入歷史新高區，投資人居高思危心態逐漸轉濃之際，價值型投資再度興起，其中，華城（1519）、裕民（2606）等傳產績...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。