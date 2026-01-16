亞翔斥資6億 北市獵地

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

亞翔（6139）昨（16）日公告，董事會決議通過購買駿富國際開發持有台北市中正區城中段土地及建物，包含15筆土地及建物。土地面積約54.80坪，每坪單價約1,100萬元，交易總金額約6.02億元。取得資產之具體目的為營運需求。

亞翔子公司榮工工程先前在13日宣布，斥資8.5億元收購駿富國際開發100%股權，藉此取得都更案實施者資格，預計今年2月底前完成交割。同日榮工工程亦投入8.21億元，向駿富國際開發購買台北市中正區城中段土地約74.72坪，每坪單價同樣約1,100萬元。

亞翔與子公司連番出手整合台北市核心地段資產，累計對該區域投入資金已逾22.7億元。公司方面預期，收購駿富國際後進行營運策略整合，發揮整合綜效，對未來營運發展具正面影響。

