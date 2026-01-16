基士德去年11月 EPS 0.23元 環宇-0.08元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

基士德-KY（6641）昨（16）日依規定公布2025年11月財務資訊。11月營收1.64億元，年增7.5%，歸屬母公司業主淨利848萬元，年增137.3%，每股純益0.23元，累計最近四季每股純益為0.13元。

基士德去年第3季毛利率回升至33%，轉虧為盈，單季獲利亦優於前年同期。

展望未來，基士德持續推動營運模式轉型，由單一設備商跨入智慧化與長期運維服務。

環宇-KY（4991）因股價波動，昨（16）日依規定公告財務資訊。2025年11月自結歸屬母公司業主淨損900萬元，較前年同期虧損4,900萬元收斂，單月每股淨損0.08元。

環宇去年第3季稅後純益為1,400萬元，每股純益0.13元；累計最近四季歸屬母公司業主淨損9,900萬元，每股虧損0.87元。

