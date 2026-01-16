全新去年11月 EPS 0.31元 康舒0.27元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

全新（2455）打入光通訊收發元件供應鏈，昨（16）日公告自結2025年11月每股純益0.31元，年增29.1%，預計在磷化銦缺貨市況下，光通訊產品今年將掀漲價行情。

全新自結去年11月營收2.85億元，年增20.1%；稅前淨利7,148萬元，年增29.5%；稅後純益5,718萬元，年增29.5%；近四季累計每股純益2.64元。

法人表示，受惠AI伺服器需求推升800G與1.6T光收發模組強勁成長，高盛證券預估2026至2028年間，高階光收發器出貨量年複合成長率將達34%。

電源大廠康舒（6282）近期股價波動，依規定公告財務訊息。昨（16）日公告2025年11月自結每股純益0.27元，年增4,036%，單月獲利接近前三季總和。去年11月營收32.02億元，年增21%；稅前淨利3.15億元，年增494%；歸屬母公司業主淨利2.33億元，年成長達3,983%。

