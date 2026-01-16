啟碁2025年 EPS 6.41元 拚績增雙位數
網通大廠啓碁（6285）昨（16）日公布自結財報，2025年第4季毛利率14.1%，為2017年以來單季新高，推升獲利季增近五成，每股純益2.06元；2025年每股純益6.41元，較2024年衰退。
啓碁2025年第4季營收270.2億元，季減1.4%，年減3.2%，毛利率14.1%，高於上季12.1%及2024年第4季的12.9%，為2017年第1季以來單季新高。營業利益10.96億元，季增46.3%，年減2.1%；稅後純益9.87億元，季增48.4%，年減3%，每股純益2.06元。
2025年累計營收1,102.5億元，年增0.03%，毛利率12.48%，高於2024年12.1%，營業利益37.68億元，年增1.6%，稅後純益30.63億元，年減11.2%，每股純益6.41元。
近年啓碁多元布局，並打入全球最大低軌衛星營運商SpaceX供應鏈，法人預估，啓碁來自低軌衛星貢獻營收超過一成，應為全台低軌衛星貢獻營收最大的公司。
日前啓碁董事長謝宏波指出，以訂單能見度觀察，2026年營收可望二位數成長。
