磐儀2026年營收挑戰新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠磐儀（3594）受惠邊緣AI運算需求暢旺，2025年營運成長，展望後市，磐儀因去年第4季的訂單順延至2026年第1季，為新年度帶來強勁的營收成長曲線，全年業績有望持續挑戰新高紀錄。

磐儀董事長李明表示，2025年營收繳出雙位數成長，雖然年底供應鏈調整影響短期出貨節奏，但展望2026，磐儀已準備好迎接Edge AI訂單的浪潮。磐儀2025全年營收20.21億元，年增27.4%，創歷史新高，主要受惠於邊緣AI運算需求暢旺。

磐儀表示，近期全球記憶體價格波動，影響去年12月營收，但短期波動實為訂單出貨時程的遞延效應。隨著供應鏈水位回穩，去年第4季的訂單動能順延至2026年第1季，預期為新年度帶來強勁的營收成長曲線。

磐儀針對邊緣運算與智慧自動化的高階需求，近期推出兩款旗艦新品，包括伺服器等級的工業電腦EdgeX-6000與IP69K等級的車用電腦ARTS-7670。

磐儀子公司磐旭智能2025年營運表現持續升溫，旗下智慧零售終端設備出貨放量，成為集團營收的重要引擎。

李明指出，隨著智慧零售、自助化設備與AI應用需求持續擴大，磐旭智能已建立穩定的成長基礎，2026年營收目標將挑戰雙位數成長。

