聚陽2025年 EPS 14.65元

聚陽（1477）昨（16）日公告自結2025年第4季及全年營運成果，受訂單結構調整與市場環境影響，第4季及全年營收、獲利同步較前年下滑，第4季單季獲利表現略優於第3季。自結全年每股純益為14.65元，為史上第三高紀錄。

聚陽第4季合併營收79.26億元，年減9.48%；自結稅後純益8.81億元，年減9.8%，單季每股純益3.52元，低於前年同期3.92元，優於上一季的3.48元，連兩季回升。聚陽說明，去年第4季投入較多行銷及樣品費用，營業費用因而增加，但產品組合改善帶動毛利率較第3季與同期回升，也因認列匯兌利益，業外收益明顯增加，單季獲利略優於市場預期。

累計去年合併營收344.28億元，年減3%，創歷史次高；全年稅後純益36.69億元，年減12%，全年EPS為14.65元，低於2024年的16.68元。法人指出，2025年首季市場原本一片看好，但第2季受到美國關稅不確定性衝擊，品牌下單轉趨保守，接著台幣大幅升值壓抑毛利率，品牌端調整拉貨節奏，影響全年獲利表現。

聚陽先前指出，去年營運受到部分關稅成本需與客戶協商分攤、品牌端拉貨遞延及終端需求調整等因素干擾。隨著品牌庫存去化接近尾聲，加上運動服飾等機能性產品接單明顯回溫，有利今年毛利改善。

法人認為，隨新產能逐步到位、訂單能見度提升，今年有望在毛利率與營收動能上同步獲得支撐。

展望2026年，品牌客戶庫存已大致回到健康水位，訂單能見度逐步改善，今年適逢大型國際賽事，相關運動服飾訂單已陸續啟動，農曆年後將進入出貨高峰，有助支撐上半年接單動能。聚陽表示，2026年將持續擴充印尼、孟加拉與薩爾瓦多的產線，產能維持高個位數成長，產業最壞情況已過。