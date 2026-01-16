健和興2025年 EPS 0.99元 強攻綠電

端子廠健和興（3003）昨（16）日公布自結2025年稅後純益1.7億元，年減72.2%，2025年每股純益（EPS）0.99元，較2024年3.88元銳減。2026年將持續發展綠電與儲能連接器，對今年營運審慎樂觀。

健和興也公布自結2025年12月稅後純益1,929萬元，年減60.8%，2025年12月單月每股純益為0.09元。

健和興之前表示，將持續發展綠電連接器，包括儲能、配電、輸配電與伺服器用連接器等領域，車用與家電則維持保守策略。隨著費用調整完成、庫存回到合理水位，毛利率有望逐季改善；營收方面，儲能與綠電市場成長相對明確，整體看法審慎樂觀。

健和興主力產品包括系統連接器、自動化設備、高電流傳輸（SPS／UPS）、配電系統、家電與車用連接器，以及近年快速成長的儲能連接器等。車用連接器2025年第3季占比48.3%，主要為兩輪與四輪車的充電設備與零組件，在政策影響下呈現逾兩成年衰退；家電連接器則小幅衰退約8.5%。相較之下，儲能連接器占比快速提升，2025年已突破40%，預期未來十年將維持雙位數成長。

產能方面，健和興以台灣為主要生產基地，中國大陸約占整體營收45%。泰國曼谷工廠採「小型衛星工廠」模式，配合客戶移轉，主攻輸配電相關連接器；印度清奈工廠以綠電連接器與兩輪車充電槍為主，設備配件預計2025年上半年到位，下半年可進入小量試產與工廠認證。泰印兩地產量占比不高，主要降低對中國大陸生產的依賴。

健和興全球生產據點持續擴張，2024年啟動泰國工廠，主攻綠電與家電連接器；2025年於印度清奈建立生產據點，聚焦綠電連接器與兩輪車充電槍；2024年至2025年間，在印度及北越增設銷售據點，加上美國、中國與台灣既有據點，可因應在地供應需求，並分散關稅風險。