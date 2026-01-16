聯電攻車用市場 傳捷報

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

聯電（2303）昨（16）日宣布，Microchip旗下子公司冠捷半導體（SST）第四代嵌入式SuperFlash（ESF4）解決方案，在聯電28HPC+製程平台上完成全數驗證並進入量產，具備完整的Automotive Grade 1（AG1）車規等級能力。

SST與聯電攜手打造ESF4，可於車用控制器應用中提供強化的嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）效能與驗證過的高可靠性，大幅減少額外製程光罩步驟，更具成本效益與生產效率。

Microchip授權業務部門副總裁Mark Reiten表示，車用需求持續加速成長，開發者不但需要能夠提升效率、加快產品上市，並且還要滿足嚴格車規標準的解決方案。SST與聯電提供具備量產能力的28奈米AG1解決方案，可協助客戶加速設計導入。

聯電技術研發副總經理徐世杰指出，車輛邁向互聯、自駕與共享，對於高可靠性資料儲存以及大容量資料更新的需求也不斷成長，客戶期待在28奈米製程導入SuperFlash技術，聯電透過與SST的緊密合作，成功地推出整合至28HPC+製程平台的ESF4解決方案，能夠讓客戶升級至更先進製程節點。

延伸閱讀

外資出手了！三大法人回補369億元、台股周線四連紅創高 漲幅王出爐

午盤大盤勁揚約550點！「這兩檔」貢獻達450點

外資不演了！台積電法說前夕「急行軍」 大摩解析最新晶圓代工動態

聯電、漢磊、茂矽 好年冬

相關新聞

緯創2025年每股賺9.04元 淨利增逾五成 連五年創高

代工大廠緯創（3231）2025年自結損益出爐，全年稅後淨利為274.01億元，增幅超越五成，寫下歷史新高紀錄，連續五年...

三一東林轉骨

三一東林（3609）昨（16）日於台北啟用全新亞洲總部，董事長陳睿謙宣布，2025年完成體質調整與策略轉型，前三季每股純...

輝創上市首日漲14.5%

車用電子感測廠輝創電子（6722）昨（16）日以40元上市掛牌交易，最終以45.8元上漲5.8元、漲幅14.5%作收。輝...

聖育資料中心業務增溫

系統整合商聖育科技（7868）去年切入AI資料中心建置領域，先完成中華電信一座資料中心標案，另拿下半導體大廠資料中心建置...

景碩、台燿 四檔熱呼呼

景碩（3189）與台燿（6274）近日股價強勢，多頭買盤看好後續營運成長空間仍樂觀；權證發行商表示，近期盤面波動較大、強...

華城、裕民 押逾四個月

台股進入歷史新高區，投資人居高思危心態逐漸轉濃之際，價值型投資再度興起，其中，華城（1519）、裕民（2606）等傳產績...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。