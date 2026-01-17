緯創2025年每股賺9.04元 淨利增逾五成 連五年創高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
代工大廠緯創（3231）2025年自結損益出爐，全年稅後淨利為274.01億元，增幅超越五成，寫下歷史新高紀錄，連續五年獲利改寫新猷，每股純益為9.04元。法人預期，緯創今年在北美雲端服務大廠（CSP）客戶AI伺服器訂單加持帶動之下，全年獲利有望再度成長雙位數水準，營運持續繳出亮眼佳績。

緯創昨（16）日公告2025年第4季及全年自結損益。第4季單季合併營收為7,209.41億元、季成長約27％、年增142.6％，毛利率5.6％、季減1.79個百分點，歸屬母公司稅後淨利81.6億元、季增10.2％、年成長53.6％，每股純益2.59元。

累計去年全年合併營收為2.19兆元、年成長108.4％，平均毛利率6.1％、年減1.9個百分點，歸屬母公司稅後淨利274.01億元，創歷年新高表現，每股純益9.04元，繳出賺將近一個股本的亮眼成績單。

法人指出，緯創去年在四大北美CSP廠的AI伺服器訂單加持推動下，營收及獲利規模都逐季成長，去年第4季有輝達GB300架構的AI伺服器出貨效應，營收及獲利表現都繳出去年最高峰，打破過往第4季傳統淡季表現。

展望2026年，法人預期，緯創今年第1季營運表現有機會延續去年第4季的GB300出貨動能，業績表現持續繳出淡季不淡的成績單，下半年可望有更高單價的輝達Rubin新平台AI伺服器出貨接棒，今年營運將可望再度改寫新高，挑戰賺超過一個股本。

不僅如此，未來AI伺服器走向各個資料中心叢集運算情況下，網通需求成為後續代工廠布局的新焦點，緯創已經宣布進軍網通事業，今年出貨表現將可望開始進入倍數成長行列，替業績帶來新營運成長動能。

