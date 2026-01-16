快訊

川普干預不斷 企業承諾投資能取悅多久？MAGA已改走毛澤東路線

他想穿拖鞋過海關、搭飛機 空服員搖頭曝隱憂：千萬不要

房子被詐團賣了？多人突收「地籍異動簡訊通知」 竟是員林地政搞烏龍

緯創自結2025年EPS達9.04元 創下歷史新高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

代工大廠緯創（3231）去年自結損益出爐，全年稅後淨利為274.01億元，成長幅度超越五成，不僅創下歷史新高，更是連五年獲利改寫新猷，每股純益為9.04元。

緯創16日公告去年第4季及去年全年自結損益。其中，去年第4季單季合併營收為7,209.41億元、季成長約27.0％、年增142.6％，毛利率5.6％、季減1.79個百分點，歸屬母公司稅後淨利81.6億元、季增10.2％、年成長53.6％，每股純益2.59元。

累計去年全年合併營收為2.19兆元、年成長108.4％，平均毛利率6.1％、年減1.9個百分點，歸屬母公司稅後淨利274.01億元，創下歷年新高表現，相較2024年大幅增加57.1％，每股純益9.04元，繳出賺進將近一個股本的亮眼成績單。

每股純益 毛利率

延伸閱讀

三商壽2025年全年 EPS 0.2元 1月23日召開股臨會討論合併

台積好旺 去年每天賺47億 純益達1.7兆元 EPS 66.25元寫新猷

元鈦登興櫃 參考價238元

毅嘉2025年 EPS 2.46元

相關新聞

台股飆逾600點！記憶體多頭「關不住」了 力積電號召低基期個股喊衝

台美貿易協議拍板15%關稅，激勵台股16日強勢噴出、指數大漲逾600點，直搗31,400城池。在資金回流與報價上漲雙引擎...

GB 機櫃帶動第1季營收季增 法人建議優先關注七檔供應鏈

受惠AI伺服器需求強勁，大多數電子硬體廠去年第4季營收優於預期。法人指出，隨GB機櫃將帶動第1、2季營收季增，建議優先關...

長廣16日上市掛牌 承銷價125元

長廣精機（7795）16日以承銷價125元正式上市掛牌交易。隨全球 AI、高效能運算（HPC）與先進封裝需求加速成長，長...

台達電走揚 外資加持調高目標

台達電（2308）16日開高走高，早盤上漲逾2%，曾達1,085元，美系外資看好其營運而調升目標。

聯發科手機晶片出貨猛 連21季位居全球第一

台灣IC設計龍頭聯發科（2454）昨（15）日公布，已經連續21個季度、合計超過五年位居全球手機晶片出貨量第一寶座。聯發...

勤誠2026年營收拚新高

伺服器機殼龍頭勤誠（8210）昨（15）日舉行年終尾牙，董事長陳美琪表示，勤誠去年營收、市值雙創新高，今年將持續衝鋒，力...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。