緯創自結2025年EPS達9.04元 創下歷史新高
代工大廠緯創（3231）去年自結損益出爐，全年稅後淨利為274.01億元，成長幅度超越五成，不僅創下歷史新高，更是連五年獲利改寫新猷，每股純益為9.04元。
緯創16日公告去年第4季及去年全年自結損益。其中，去年第4季單季合併營收為7,209.41億元、季成長約27.0％、年增142.6％，毛利率5.6％、季減1.79個百分點，歸屬母公司稅後淨利81.6億元、季增10.2％、年成長53.6％，每股純益2.59元。
累計去年全年合併營收為2.19兆元、年成長108.4％，平均毛利率6.1％、年減1.9個百分點，歸屬母公司稅後淨利274.01億元，創下歷年新高表現，相較2024年大幅增加57.1％，每股純益9.04元，繳出賺進將近一個股本的亮眼成績單。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言