AI助攻 緯創2025全年每股賺9.04元寫新高

在人工智慧（AI）伺服器強勁需求助攻下，代工廠緯創今天公布自結2025全年財報，合併營收首度突破2兆元，達新台幣2.187兆元，年增1.08倍，寫下歷史新高；歸屬母公司淨利274.01億元，年增57%，每股盈餘9.04元，也創歷史新高。

緯創2025年第4季合併營收約7209.4億元，年增1.43倍，歸屬母公司淨利81.6億元，年增54%，每股盈餘2.59元，續寫單季新高。

緯創先前向中央社記者表示，2026年第1季受季節性因素影響，筆電出貨將低於2025年第4季，但年增幅度仍會非常顯著；AI伺服器需求依然強勁，看好今年第1季淡季不淡。

緯創指出，網通產品2026年第1季表現有望優於2025年第4季，2026全年將有10倍成長。