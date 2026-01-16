康舒自結去年11月獲利年增近40倍 單月獲利直逼整季
金仁寶集團旗下電源廠康舒近期股價大漲，遭證交所列為注意股，今天公告2025年11月自結單月稅後淨利新台幣2.33億元，相較2024年同期偏低的基期，年成長近40倍，單月每股純益0.27元，直逼去年第3季全季每股盈餘0.3元。
康舒近日股價大漲，短期內從低點42.35元衝上59.2元，波段漲幅近4成；康舒今天開高走低，終場下跌1.8元收在54.7元。
康舒2023年透過子公司以153億元現金收購ABB旗下電源轉換事業部門，之後更名為OmniOn Power，整併的陣痛期，造成康舒近3年營運頻頻出現虧損。康舒2025年全年營收317.55億元，年減0.09%；前3季歸屬母公司淨損3.28億元，每股淨損0.39元。
康舒發言人薛惠文在去年底的法說會中表示，隨整併OmniOn Power後的調整告一段落，去年第4季目標要賺錢，且全年營運「希望是正數」。康舒今天公布去年11月單月自結獲利，對照去年第3季，幾乎單月獲利抵1季。
