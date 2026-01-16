富邦證券輔導輝創電子掛牌上市 積極擴大全球車電版圖

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券輔導的輝創電子公司，16日掛牌上市。輝創電子總經理江世豐(右)、富邦證券總經理郭永宜(左)，於掛牌典禮合影。富邦證券／提供
富邦證券輔導的輝創電子公司，16日掛牌上市。輝創電子總經理江世豐(右)、富邦證券總經理郭永宜(左)，於掛牌典禮合影。富邦證券／提供

富邦證券輔導的輝創電子（6722）公司，16日以承銷價每股40元正式掛牌上市。輝創深耕車用電子感測領域，產品線橫跨超聲波雷達、影像感測及毫米波雷達等多項車用電子產品，是國內少數具備「全感測方案」整合能力的國際一階供應商。

隨著全球車廠加速導入智慧化與主動安全配備，輝創憑藉扎實的技術基礎與豐富的國際供應鏈實績，為台灣車用電子產業注入成長動能。

富邦證券總經理郭永宜於掛牌典禮中表示，輝創成功將AI演算法導入影像辨識與毫米波雷達感測應用，顯著提升物體辨識精準度與環境感知反應速度，符合全球車廠對先進駕駛輔助系統（ADAS）日益提高的技術規格需求。

隨著全球ADAS配備普及與各國安全法規持續升級，車用感測器的規格與用量將維持成長趨勢，輝創可望在市場需求擴大下，持續提升全球市占率。

輝創總經理江世豐指出，公司長期投入演算法的自行研發，已成功將AI影像感測技術導入盲區偵測、行人示警及智慧頭燈等多項行車安全應用。

未來，公司將藉由泰國新廠量產效益，結合跨國供應鏈及在地化服務，進一步深化與歐美及日系車廠的策略合作，同時積極拓展商用車與機車的高階感測市場，持續為客戶、員工與投資人創造穩健而長期的價值。

在營運表現方面，輝創近三年營業收入分別為37.13億元、48.17億元、52.45億元，年複合成長率達12.19%；2025年前三季營收為38.22億元，稅後淨利1.58億元，EPS 2.02元。面對匯率波動及國際貿易政策變動等外部不確定因素，輝創仍憑藉穩健的經營策略與技術上的領先，展現營收與獲利的良好成長動能。

