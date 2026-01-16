台股飆逾600點！記憶體多頭「關不住」了 力積電號召低基期個股喊衝

台美貿易協議拍板15%關稅，激勵台股16日強勢噴出、指數大漲逾600點，直搗31,400城池。在資金回流與報價上漲雙引擎推動下，記憶體族群也無懼多檔個股仍在「關禁閉」中，由低基期個股點火，重啟攻勢。

其中，力積電（6770）無懼遭列處置股，盤中頻頻亮燈漲停，品安（8088）、廣穎（4973）同步鎖住紅燈；旺宏（2337）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、創見（2451）、群聯（8299）、宇瞻（8271）等全面走揚，漲幅皆超過半根停板，族群攻勢明顯擴散。

美系大行日前直言，目前看不到記憶體轉負面的理由，同步調升華邦電、南亞科、力積電、旺宏及愛普*（6531）等目標價。外資觀察，DDR4/DDR3、NOR與SLC／MLC NAND供需缺口仍有擴大空間，部分廠商更可望受惠於HBM成長動能外溢。

從產業面來看，AI算力需求爆發推升記憶體供應吃緊、價格快速上漲，也促使中企積極擴產搶市占。中國DRAM龍頭長鑫科技、利基型DRAM廠兆易創新，以及通富微、天山電子、長電科技等封測廠，近期皆陸續公布與記憶體相關的擴產計畫，為後續供需變化埋下伏筆。

至於市場擔憂記憶體報價走升是否壓抑需求，台積電（2330）董事長魏哲家在法說會上直言「對台積電沒影響」，並指出高階手機與高階PC客戶對零組件成本波動敏感度低，需求展望仍「非常健康」，涵蓋今年與明年的出貨規劃。

不過，對於投資節奏，市場仍有保留聲音。資深證券分析師提醒，記憶體族群日前修正主要來自處置因素而非基本面，但股價已提前反映今年獲利，對2026年報價續漲審慎看待。他以「蛛網理論」示警，記憶體景氣循環終將回歸，建議主升段回檔約20%再進場，南亞科、華邦電、群聯、威剛（3260）、晶豪科（3006）可列為中長線觀察名單。