GB 機櫃帶動第1季營收季增 法人建議優先關注七檔供應鏈

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

受惠AI伺服器需求強勁，大多數電子硬體廠去年第4季營收優於預期。法人指出，隨GB機櫃將帶動第1、2季營收季增，建議優先關注廣達（2382）、緯創（3231）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、貿聯-KY（3665）、勤誠（8210）、富世達（6805）等相關供應鏈。

大型本國投顧分析，多數IT廠去年12月營收呈現月增，主因在於AI伺服器及筆電拉貨強勁，而GB與ASIC伺服器需求暢旺，則帶動多數ODM廠第4季營收表現超標，鴻海（2317）、廣達、緯創等營收季增更大於20%。

隨GB200、GB300機櫃組裝更加順暢，法人預估去年第4季三大ODM GB機櫃廠出貨季增90%至100%至1.23萬櫃，優於原先預估。

緯穎（6669）第4季營收季增10%，拜ASIC及通用伺服器需求強勁，且開始出貨GB200機櫃。

此外，AI伺服器出貨帶動華碩（2357）、技嘉（2376）第4季營收優於預期。其他零組件中，機構件營收優於其他族群，川湖（2059）、勤誠營收優於預估約一成，主因HGX/GB系列AI伺服器需求強勁。

法人觀察，去年11、12月GB機架組裝進度明顯改善，ODM廠預期強勁需求與生產效率提升將帶動第1季GB機櫃出貨加速，看好GB供應鏈短期表現，相對而言，AWS ASIC伺服器處於產品轉換期。

在ODM廠中，法人預期廣達、緯創第1季營收可望季增。隨GB300機櫃組裝放量，看好散熱、滑軌、機殼與電源供應器等相關廠商營收亦將季增。

法人預估GB機櫃出貨將由2025年2.5萬櫃提升為2026年6.5至7萬櫃。GB機櫃出貨將推動供應鏈上半年營收成長，ASIC則為下半年主要動能。

雖然短期處於產品轉換期，但晶片量顯示，2026年ASIC AI伺服器出貨成長強勁，主要來自Google、AWS。

不過，法人評估，個人電腦及手機需求可能因傳統淡季而出現季減，尤其第1季DRAM及NAND合約價可能季增50%至60%以上，品牌商已調高PC零售價，智慧手機需求也將因記憶體價格上漲而承壓，兩項消費電子後市展望更加保守看待，預期2026年出貨量恐年減超過5%。

