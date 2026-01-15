台積電法說會後…外資再掀目標價調升潮 這家估一路衝上2400元

護國神山台積電（2330）15日法說會繳出亮眼成績單，引動內外資法人再掀一波目標價調升潮，最新如滙豐證券升至2,400元、法巴證券升至1,990元，美銀證券則維持2,150元不變，評等均為「買進」或「優於大盤」。

滙豐亞洲科技研究部門主管李宜家指出，台積電去(2025)年第4季各項營運數據全面優於市場預期，主要受惠於成本改善、產能利用率提升、及有利的匯率因素；每股稅後純益（EPS）也比滙豐及市場預估值各高出6%及9%。

展望今年營運，台積電預估營收年增30%，與預估值一致，但顯著高於市場共識的23%；受惠強勁AI需求帶動，預估資本支出520-560億美元，不但高於市場共識的460-470億美元，也高於滙豐原先偏多估計的500億美元。

由於整體數據優於預期，李宜家持續看好台積電將穩居技術領先地位，並具備優於同業的定價能力，因此上調台積電2026年EPS約4.4%，以27倍本益比計算，目標價由2,300元調升至2,400元，維持「買進」評級。

法巴證券同樣認為台積電釋出優於預期的財務指引，且在AI相關需求強勁與強勢的定價能力支撐下，上調2026、2027年稅後純益各14%、12%，以22倍本益比計算，目標價由1,670元上調至1,990元，維持「優於大盤」評等不變。