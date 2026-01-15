快訊

財神爺人呢？威力彩頭獎連23槓 下期獎金上看5.7億

林炎田若接北市警局長 高雄市警局長誰接？高市府回應出爐

誰說台積電法說會利多出盡？台指期夜盤跳空開高 狂刷歷史新高

台積電法說會後…外資再掀目標價調升潮 這家估一路衝上2400元

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台積電今天舉行法說會，董事長魏哲家指出，去年晶圓代工產業整體產值成長16％，而台積電的美元營收成長達35.9％，表現持續優於晶圓代工產業，展望今年，魏哲家強調台積電有信心在今年的美元營收成長近30％。記者林俊良／攝影
台積電今天舉行法說會，董事長魏哲家指出，去年晶圓代工產業整體產值成長16％，而台積電的美元營收成長達35.9％，表現持續優於晶圓代工產業，展望今年，魏哲家強調台積電有信心在今年的美元營收成長近30％。記者林俊良／攝影

護國神山台積電（2330）15日法說會繳出亮眼成績單，引動內外資法人再掀一波目標價調升潮，最新如滙豐證券升至2,400元、法巴證券升至1,990元，美銀證券則維持2,150元不變，評等均為「買進」或「優於大盤」。

滙豐亞洲科技研究部門主管李宜家指出，台積電去(2025)年第4季各項營運數據全面優於市場預期，主要受惠於成本改善、產能利用率提升、及有利的匯率因素；每股稅後純益（EPS）也比滙豐及市場預估值各高出6%及9%。

展望今年營運，台積電預估營收年增30%，與預估值一致，但顯著高於市場共識的23%；受惠強勁AI需求帶動，預估資本支出520-560億美元，不但高於市場共識的460-470億美元，也高於滙豐原先偏多估計的500億美元。

由於整體數據優於預期，李宜家持續看好台積電將穩居技術領先地位，並具備優於同業的定價能力，因此上調台積電2026年EPS約4.4%，以27倍本益比計算，目標價由2,300元調升至2,400元，維持「買進」評級。

法巴證券同樣認為台積電釋出優於預期的財務指引，且在AI相關需求強勁與強勢的定價能力支撐下，上調2026、2027年稅後純益各14%、12%，以22倍本益比計算，目標價由1,670元上調至1,990元，維持「優於大盤」評等不變。

台積電 市場 外資

延伸閱讀

誰說台積電法說會利多出盡？台指期夜盤跳空開高 狂刷歷史新高

台積電董座魏哲家憂台灣電力供應 經部拍胸脯：2032前不存在短缺問題

台積電法說會／魏哲家談英特爾晶圓代工競局：先進製程拚的是技術與量產節奏

台積電去年第4季每天賺進逾56億元 寫下歷史最賺的一季

相關新聞

台積電法說會／AI泡沫？魏哲家坦承緊張 揭1事若成真：對台積電是大災難

台積電（2330）15日舉辦第4季法說會，市場緊盯AI需求是否過熱、甚至形成泡沫。魏哲家直言「我也非常緊張」，坦承公司資...

整理包／產業景氣風向球！台積電法說會五大重點一次看

台積電（2330）15日召開法人說明會，公布去年第4季財報及今年第1季展望，第4季稅後純益5,057.4億元，創歷史新高...

台積電法說會／魏哲家談英特爾晶圓代工競局：先進製程拚的是技術與量產節奏

台積電（2330）15日召開法說會，面對外界關注英特爾（Intel）晶圓代工業務（Intel Foundry）進展，是否...

台積電法說會後…外資再掀目標價調升潮 這家估一路衝上2400元

護國神山台積電（2330）15日法說會繳出亮眼成績單，引動內外資法人再掀一波目標價調升潮，最新如滙豐證券升至2,400元...

台積電法說會／記憶體漲價 壓抑今明年需求？魏哲家：台積電不受影響

晶圓代工龍頭台積電（2330）15日召開法說會，針對市場關切記憶體價格走升、通膨推高消費電子成本，是否進一步壓抑今年與明...

台積電法說會／「首先需要充足電力」 魏哲家坦言擔心台灣電力供應

台積電（2330）15日召開實體法說會，法人關注AI所需擴充產能當前的限制瓶頸議題，台積電董事長暨總裁魏哲家回答說，「我...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。