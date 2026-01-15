國巨成功取得芝浦電子100%表決權股份
國巨*（2327）已於2025年10月20日順利完成對芝浦電子的公開收購。芝浦電子為全球知名的負溫度係數溫度感測器製造商，具備堅強的技術實力。
國巨欣然宣布，其針對芝浦電子之公開收購及私有化相關程序，均已依原定計畫順利推進並完成。
芝浦電子已於2026年1月13日正式從東京證券交易所下市。隨著股份整併正式生效，截至2026年1月15日，國巨現已持有芝浦電子100%的表決權股份。
國巨在此誠摯感謝芝浦電子的全體股東、員工及領導團隊在完成此重要交易過程中持續給予的支持與合作。
他們的信任與夥伴關係，是促成本次交易圓滿完成的重要關鍵。展望未來，國巨期待與芝浦電子及其所有合作夥伴攜手合作，發掘更多創新機會，創造長遠價值。
國巨深信，與芝浦電子的合作將奠定日本與台灣企業之間嶄新合作典範，並持續深化兩國在經濟與技術上的互信連結。
