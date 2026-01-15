輝創、長廣16日起掛牌交易 今年第一、二家本國上市公司

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，輝創（6722）及長廣（7795）股票自16日開始上市買賣。

證交所表示，輝創電子股份有限公司及長廣精機股份有限公司已公開發行普通股股票自1月16日開始上市買賣，輝創電子股份有限公司及長廣精機股份有限公司為初次上市掛牌，為今年第1家及第2家掛牌的本國上市公司。

其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價係採無漲跌幅限制。輝創目前普通股78,000,000股及現金增資股款繳納憑證10,400,000股；長廣有普通股70,828,500股及現金增資股款繳納憑證8,000,000股。

證交所將於該股票上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎輝創電子股份有限公司及長廣精機股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午8點50分至9點50分間透過『WebPro證券暨期貨市場影音傳播網』實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至https://webpro.twse.com.tw觀看實況內容。

