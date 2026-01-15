快訊

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

美國商務部：美台達成貿易協議！ 台灣半導體公司加碼對美投資16兆元

權民獲利王抽獎 月底截止

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
權民獲利王活動截止倒數，黃金等多種好禮把握機會帶回家。證券商公會／提供
權民獲利王活動截止倒數，黃金等多種好禮把握機會帶回家。證券商公會／提供

當市場震盪加劇、指數走高卻難以掌握多空方向，愈來愈多投資人選擇將資金配置於成本低、槓桿靈活且可短線操作的「權證」。

今年權證贏家特別推出了「權民獲利王」活動，讓投資人每一次的權證交易都有機會化為獎勵回饋，創造更多的驚喜。

活動參加方式非常簡單，只要在活動期間實際下單買進任一券商發行的權證，並於「權民獲利王」活動網站完成登錄，即可依買進金額獲得抽獎資格。

單筆買入1,000元=1張抽獎券，單筆買入2,000元=2張抽獎券，依此類推。買進金額愈高、抽獎次數愈多，有機會帶回豐富好禮。

本次活動總獎項高達180萬元，還更有機會把最大獎黃金帶回家。除了總獎項高之外，活動亮點還包括：

一、月月抽大獎：每月抽出175名得獎者，獎品涵蓋Dyson吹風機、Sony無線降噪耳機、千元禮券等。

二、等級加碼抽：依登錄的實際權證買入金額累積投資金額抽獎，累積金額愈多，獎品愈豪華。

更貼心的是，月月抽大獎的部分，投資人可將抽獎券自由選擇投入指定獎項抽獎箱，想抽哪個獎就抽哪個獎，讓參與更有樂趣。

這麼好康的活動只到2026年1月31日，歡迎所有投資人把握最後倒數機會，踴躍參與。

活動日期 : 2025/09/08（一） - 2026/01/31（六）23:59截止

參加方式與詳情，請至官方網站查詢或上網搜尋「權民獲利王」：

https://www.kingofwarrants.com.tw/#/

活動 權證

延伸閱讀

華通、金寶 權證四檔馬力強

聯發科、世芯 權證買中長期

全民權證／昇達科 兩檔升空

全民權證／台光電 選逾100天

相關新聞

信驊、智邦 瞄準120天

遠端伺服器管理晶片（BMC）龍頭信驊（5274）、網通設備大廠智邦（2345）兩大指標股，2026年初營運動能雙雙噴發。...

南亞、台塑 四檔強強滾

台股昨（15）日雖拉回整理，不過盤面上仍有不少題材股逆勢走強，特別是台塑集團股的南亞（1303）與台塑（1301），股價...

強茂 挑逾五個月

二極體大廠強茂（2481）昨（15）日股價大漲5.56%、收87.4元。由於受惠AI伺服器與車用需求持續增溫，加上安世客...

鴻海 兩檔閃金光

鴻海（2317）2025全年營收突破8兆元大關，展望2026年，董事長劉揚偉在法說會中表達「非常樂觀」的立場。法人預估，...

景碩 選價內外20%

景碩（3189）因應AI與HPC拉貨積極擴充產能，業者估ABF、BT載板目前每季仍有3～5％漲價空間，短期在T-glas...

聯發科手機晶片出貨猛 連21季位居全球第一

台灣IC設計龍頭聯發科（2454）昨（15）日公布，已經連續21個季度、合計超過五年位居全球手機晶片出貨量第一寶座。聯發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。