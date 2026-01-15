快訊

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

美國商務部：美台達成貿易協議！ 台灣半導體公司加碼對美投資16兆元

勤誠2026年營收拚新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
勤誠昨天舉辦尾牙，董事長陳美琪（左二）與執行長陳亞男（左一）出席，高喊今年業績要再寫新猷。記者陳昱翔／攝影
伺服器機殼龍頭勤誠（8210）昨（15）日舉行年終尾牙，董事長陳美琪表示，勤誠去年營收、市值雙創新高，今年將持續衝鋒，力拚續創佳績，營運續寫新猷。

勤誠昨天於台北美福大飯店舉辦年終尾牙，席開40桌。陳美琪強調，隨著勤誠全球布局持續深化，人才培育將是最重要的投資方向。在AI 時代，企業需要的不只是單一功能的執行者，而是具備全球視野、跨域整合能力，並能與AI協作的問題解決者。

陳美琪分析，勤誠能在高度競爭市場下持續突破的關鍵在於「英雄淡出、團隊勝出」的企業文化精神，期盼今年能再創佳績。

勤誠執行長陳亞男表示，去年全球面臨貿易政策調整、區域衝突與AI技術指數型發展的多重挑戰，真正拉開企業差距的，不是短期反應速度，而是無法被輕易複製的核心競爭力，公司在去年展現穩健且具韌性的成長曲線，推升營收再創歷史新高，市值也突破千億元規模，反映資本市場對公司的高度肯定。

勤誠受惠AI伺服器與雲端資料中心專案多具延續性，加上持續進行技術迭代與升級，帶動相關需求穩定成長，2025年合併營收達220億元，去成長51.6%，不僅刷新歷史新高，全年營收首度突破200億元大關，凸顯該公司策略布局成果豐碩。

陳亞男指出，隨著公司邁向更高成長階段，勤誠已將既有策略系統化，逐步建構多項競爭優勢。同時，公司亦持續打造穩定且具延續性的領導梯隊，並將AI視為加速核心競爭力形成的重要引擎，相關布局已在實際營運場域中逐步展現成果。

針對未來產能布局方面，勤誠為因應客戶需求，去年大手筆斥資近10億元於馬來西亞購地建廠，目前蓋廠進度順利，預估今年5月試量產，最快今年中步入正式量產階段。

勤誠日前也追加美國德州子公司投資案，追加投資金額為新台幣8億元，累計美國投資金額達20億元。據悉，勤誠目前已接獲許多AI機殼新專案，加上馬來西亞與美國等新廠將陸續加入生產行列，今年營運有望再戰新高，後市展望樂觀。

