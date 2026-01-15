快訊

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

美國商務部：美台達成貿易協議！ 台灣半導體公司加碼對美投資16兆元

元鈦登興櫃 參考價238元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱廠元鈦科技（7892）昨（15）日舉行興櫃前法說會，今日將以每股238元參考價登錄興櫃交易，為國內散熱族群再添生力軍。元鈦董事長陳茂欽指出，元鈦是國內外目前唯一可提供完整客製化案場規劃及整合服務全方位散熱解決方案廠商，隨著AI應用普及化帶動基礎建設需求增加，營運有望持續增溫。

元鈦成立於2022年，實收資本額4.69億元，主要業務是提供完整液冷散熱系統解決方案及零組件。零組件部分，元鈦自2023年起投入水冷板、冷卻分配單元、分歧管、製冷背門、氣冷輔助液冷散熱櫃、冷卻液等產品生產，目前專注CDU及Sidecar之研發及生產。

液冷散熱系統解決方案部分，受惠於近年資料中心算力及AI基礎建設需求大幅增長，元鈦結合先前資料中心案場規劃技術及經驗，以及長期配合之多家工程廠商，持續取得海內外國際大廠訂單。

代工大廠緯創2024年6月斥資4.9億元入股元鈦，持股比率約24％，是最大股東。2025年11月緯創的美國子公司WisLab也對元鈦下單逾2,000萬美元的訂單，元鈦已成立美國子公司，未來將以德州為中心，加速北美擴張。

興櫃

延伸閱讀

能率揪團 強攻資安防護

騰勢登興櫃 蜜月行情甜

櫃買八新兵 本周報到

零股、興櫃納入抵繳擔保品！網嗨喊小資福音 卻也憂「零股制度來了」

相關新聞

信驊、智邦 瞄準120天

遠端伺服器管理晶片（BMC）龍頭信驊（5274）、網通設備大廠智邦（2345）兩大指標股，2026年初營運動能雙雙噴發。...

南亞、台塑 四檔強強滾

台股昨（15）日雖拉回整理，不過盤面上仍有不少題材股逆勢走強，特別是台塑集團股的南亞（1303）與台塑（1301），股價...

強茂 挑逾五個月

二極體大廠強茂（2481）昨（15）日股價大漲5.56%、收87.4元。由於受惠AI伺服器與車用需求持續增溫，加上安世客...

鴻海 兩檔閃金光

鴻海（2317）2025全年營收突破8兆元大關，展望2026年，董事長劉揚偉在法說會中表達「非常樂觀」的立場。法人預估，...

景碩 選價內外20%

景碩（3189）因應AI與HPC拉貨積極擴充產能，業者估ABF、BT載板目前每季仍有3～5％漲價空間，短期在T-glas...

聯發科手機晶片出貨猛 連21季位居全球第一

台灣IC設計龍頭聯發科（2454）昨（15）日公布，已經連續21個季度、合計超過五年位居全球手機晶片出貨量第一寶座。聯發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。