維田營運 逐季漸入佳境
工業電腦廠維田（6570）今年於智慧製造，智慧交通，智慧醫療等三大領域皆有新品推出，著重於半導體設備、邊緣AI、石化能源、醫療、交通等市場，陸續有專案訂單交付客戶試樣或已認驗。維田看好今年營運將逐季漸入佳境，重返成長軌道，審慎看待2026年發展。
維田表示，今年記憶體可能持續缺料，但公司在零組件備料與管理上有完善應對，產品規格分配平均，並加速世代替換，因工業電腦客製化程度及客戶依賴度高，記憶體缺料對於毛利率變化不大，營運影響尚屬輕微。關稅議題等經貿政策預期今年將明朗化，匯率波動有逐漸穩定趨勢，外部性影響程度逐漸淡化，在啟動降息循環後，有機會帶動新一波企業資本支出，推升市況與AI邊緣運算持續發展。
此外，維田醫療新品、充電樁HMI、EDGE AI皆有新專案進行中，今年可開始發酵，貢獻營收成長動能，預期2026營運動能維持充沛，逐季漸入佳境。維田2025全年合併營收達9.16億元，年增率3%。
