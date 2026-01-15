快訊

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

美國商務部：美台達成貿易協議！ 台灣半導體公司加碼對美投資16兆元

維田營運 逐季漸入佳境

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠維田（6570）今年於智慧製造，智慧交通，智慧醫療等三大領域皆有新品推出，著重於半導體設備、邊緣AI、石化能源、醫療、交通等市場，陸續有專案訂單交付客戶試樣或已認驗。維田看好今年營運將逐季漸入佳境，重返成長軌道，審慎看待2026年發展。

維田表示，今年記憶體可能持續缺料，但公司在零組件備料與管理上有完善應對，產品規格分配平均，並加速世代替換，因工業電腦客製化程度及客戶依賴度高，記憶體缺料對於毛利率變化不大，營運影響尚屬輕微。關稅議題等經貿政策預期今年將明朗化，匯率波動有逐漸穩定趨勢，外部性影響程度逐漸淡化，在啟動降息循環後，有機會帶動新一波企業資本支出，推升市況與AI邊緣運算持續發展。

此外，維田醫療新品、充電樁HMI、EDGE AI皆有新專案進行中，今年可開始發酵，貢獻營收成長動能，預期2026營運動能維持充沛，逐季漸入佳境。維田2025全年合併營收達9.16億元，年增率3%。

AI 營收 記憶體

延伸閱讀

苗栗155槍充電樁明營運 滾動檢討第一波農曆年前調整5槍

大陸記憶體廠擴產衝市占 龍頭長鑫科技、兆易創新等競推專案

輝達調整顯卡供貨 台鏈警戒

聯強衝半導體商用市場

相關新聞

信驊、智邦 瞄準120天

遠端伺服器管理晶片（BMC）龍頭信驊（5274）、網通設備大廠智邦（2345）兩大指標股，2026年初營運動能雙雙噴發。...

南亞、台塑 四檔強強滾

台股昨（15）日雖拉回整理，不過盤面上仍有不少題材股逆勢走強，特別是台塑集團股的南亞（1303）與台塑（1301），股價...

強茂 挑逾五個月

二極體大廠強茂（2481）昨（15）日股價大漲5.56%、收87.4元。由於受惠AI伺服器與車用需求持續增溫，加上安世客...

鴻海 兩檔閃金光

鴻海（2317）2025全年營收突破8兆元大關，展望2026年，董事長劉揚偉在法說會中表達「非常樂觀」的立場。法人預估，...

景碩 選價內外20%

景碩（3189）因應AI與HPC拉貨積極擴充產能，業者估ABF、BT載板目前每季仍有3～5％漲價空間，短期在T-glas...

聯發科手機晶片出貨猛 連21季位居全球第一

台灣IC設計龍頭聯發科（2454）昨（15）日公布，已經連續21個季度、合計超過五年位居全球手機晶片出貨量第一寶座。聯發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。