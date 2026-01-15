中型100期 有熱度

快訊

近期台股在高檔震盪之際，中型100指數期貨的市場關注度明顯升溫，主因權值股領漲結構出現階段性變化，使得中型100指數相對大盤展現更高的彈性與活絡度。

法人分析，在台積電（2330）股價反映法說會利多、短線漲幅已大下，市場資金開始出現明確輪動跡象，不再集中於大型權值電子股，而是逐步轉向評價相對合理、具補漲空間的中型股族群。

從結構面來看，中型100指數成分股多半具備獲利穩定、產業地位明確但尚未被過度追捧的特性，在AI伺服器、半導體設備、電動車零組件與內需消費等題材帶動下，基本面並未因國際短期利空而出現明顯鬆動，反而在資金尋找替代標的過程成為承接焦點。近期中東地緣政治風險升溫、美股高檔拉回，使得短線風險偏好下降，但相較權值股對外資動向高度敏感，中型股籌碼結構更偏向內資與長線資金。

就操作角度而言，在台積電漲勢暫歇、指數上攻動能由廣度接棒的背景下，中型100指數期貨具備作為資金輪動指標與策略布局工具的雙重角色，短線可視國際情勢與美股走勢進行區間操作。（永豐期貨提供）

信驊、智邦 瞄準120天

遠端伺服器管理晶片（BMC）龍頭信驊（5274）、網通設備大廠智邦（2345）兩大指標股，2026年初營運動能雙雙噴發。...

南亞、台塑 四檔強強滾

台股昨（15）日雖拉回整理，不過盤面上仍有不少題材股逆勢走強，特別是台塑集團股的南亞（1303）與台塑（1301），股價...

強茂 挑逾五個月

二極體大廠強茂（2481）昨（15）日股價大漲5.56%、收87.4元。由於受惠AI伺服器與車用需求持續增溫，加上安世客...

鴻海 兩檔閃金光

鴻海（2317）2025全年營收突破8兆元大關，展望2026年，董事長劉揚偉在法說會中表達「非常樂觀」的立場。法人預估，...

景碩 選價內外20%

景碩（3189）因應AI與HPC拉貨積極擴充產能，業者估ABF、BT載板目前每季仍有3～5％漲價空間，短期在T-glas...

聯發科手機晶片出貨猛 連21季位居全球第一

台灣IC設計龍頭聯發科（2454）昨（15）日公布，已經連續21個季度、合計超過五年位居全球手機晶片出貨量第一寶座。聯發...

