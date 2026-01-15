股王信驊（5274）受惠AI伺服器持續出貨，加上新產品放量，次世代晶片AST2700預計於2026年量產有望帶來單價與毛利更高的預期，在AI伺服器管理晶片的壟斷地位，可利用信驊期伺機偏多操作。

信驊2025年12月營收8.72億元，月增3.80%、年增18.37%；第4季營收24.43億元，季增4.85%、年增16.13%，分別改寫單月、單季的新高紀錄；2025全年營收90.85億元，年增超過40%，亦創下歷史新高。

法人分析，伺服器基板管理控制器晶片（BMC），被稱為伺服器的「神經中樞」或「管理大腦」，一顆BMC晶片開發要二年，客戶驗證要一年以上，伺服器大廠一旦採用信驊的設計，就不會輕易更換，避免系統不穩。

信驊在BMC市場的全球市占率高達70%至80%，意味著全球四大CSP巨頭的資料中心裡，每十台伺服器就有八台裝有信驊的晶片，且產品具備極高的技術門檻與護城河。

法人表示，對於2026年首季營運，信驊給出史上最強勁的第1季財測，預估營收將年增率高達25%至30%，將續創歷史新高，訂單動能也已可看到2026年第2季。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）