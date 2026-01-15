為響應主管機關金管會「金融資安韌性發展藍圖」並持續推動「金融資安行動方案」，期交所今年推出「期貨商稽核人員取得國際資安證照獎勵方案」，透過實質經費補助，鼓勵期貨商培植具備國際視野的專業資安查核人才，以強化我國期貨產業的防禦量能與國際競爭力。

隨著金融數位化程度加深與交易環境日益複雜，「資通安全」與「營運韌性」已成為期貨市場穩健發展的基石。期交所表示，這次以專營期貨商稽核人員為獎助對象，主要考量稽核人員需具備資安相關專業，才有能力查核公司資安相關作業是否符合規範，因此，鼓勵稽核人員報名參加符合CQI／IRCA認可機構辦理的「國際資安管理標準ISO 27001」或「國際營運持續管理標準ISO 22301」主導稽核員課程，若於2026年上課並通過考試取得證照，即可檢具相關單據向期交所申請補助培訓費用，每家期貨商可申請二個名額，最高補助比例為受訓費用50%。

在數位轉型與ESG永續經營的浪潮下，期貨業面對的威脅已不再侷限於傳統範疇。期交所強調，「硬體設備可以採購，但人才韌性需長期深耕。」國際證照不僅是一張資格證明，更代表從業人員具備面對國際標準的風險管控能力。在公司治理架構中，資訊安全不只是技術層面的防護，更要透過法令遵循落實執行資安治理。

為確保審核的公平性、權威性與專業深度，藉由稽核人員取得國際資安證照，並透過系統化的專業訓練，能協助期貨商從源頭建立嚴密的防護機制，在面對突發資安事件時，能更迅速地啟動營運持續計畫，守護市場交易安全。

專業人才是維持期貨市場健全穩定發展的磐石，期交所此次推出的獎勵方案，可減輕期貨商在人才培訓的財務負擔，更希望引導期貨商建立「持續學習」的組織文化，透過人才升級，以專業的團隊提供卓越服務，共同維護交易人權益，打造安全、可信賴的金融交易環境。