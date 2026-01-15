快訊

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

美國商務部：美台達成貿易協議！ 台灣半導體公司加碼對美投資16兆元

岱宇2026年重返成長軌道

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）持續拓展營運版圖，除了深耕家用健身市場之外，將營運動心延伸至商用健身器材、復健醫療設備及電動輔助自行車，今年陸續有新產品推出搶市，法人估，岱宇營運谷底已過，今年可望回到成長軌道。

岱宇2025年合併營收61.31億元、年減15%；不過，12月合併營收7.46億元，雖年減20.9%，但月增64.9%，主要受惠於家用健身器材市場傳統銷售旺季，集團旗下自有銷售官網同步推出促銷折扣活動，有效帶動終端銷售動能，推升當月營收表現。

岱宇表示，大眾對於健康管理與運動健身意識持續提升，為回應不同族群的運動需求，集團持續深化產品研發能量，並於近期榮獲2026年台灣精品獎肯定，展現集團在產品設計、功能創新與品質表現上的競爭優勢。

展望2026年，岱宇表示，將持續以產品創新與多元佈局為核心，深化家用與商用健身器材市場，並同步推進復健醫療與電動輔助自行車等新事業發展，透過完整化產品線、取得國際認證及深化ODM合作，強化整體營運韌性。

其中，在家用健身市場方面，將推出全新家用健身器材產品，持續刺激市場需求並提升成長動能。

另外，隨著商用產品線日趨完整，保固政策與售後服務體系持續優化，將有助於集團加速拓展商用新客戶，預期商用營收占比將呈現雙位數穩定成長趨勢。

另外，在復健醫療市場方面，Dyaco Medical全新8.0系列上下肢復健、跑步機及臥式腳踏車等產品，預計於上半年可取得歐洲MDR認證並上市銷售，預期國際醫療業務將可持續成長。

健身 市場 岱宇

延伸閱讀

淡江大橋通車活動「100人躺橋看海看星空」商標註冊還在申請中

星二代是北宋名臣包拯第34世孫！現當工地主任挑戰「最強的身體」

高雄鳳山首條「保護型自行車道」地方反彈 交通局遭施壓塗銷僅剩一側

聯強衝半導體商用市場

相關新聞

信驊、智邦 瞄準120天

遠端伺服器管理晶片（BMC）龍頭信驊（5274）、網通設備大廠智邦（2345）兩大指標股，2026年初營運動能雙雙噴發。...

南亞、台塑 四檔強強滾

台股昨（15）日雖拉回整理，不過盤面上仍有不少題材股逆勢走強，特別是台塑集團股的南亞（1303）與台塑（1301），股價...

強茂 挑逾五個月

二極體大廠強茂（2481）昨（15）日股價大漲5.56%、收87.4元。由於受惠AI伺服器與車用需求持續增溫，加上安世客...

鴻海 兩檔閃金光

鴻海（2317）2025全年營收突破8兆元大關，展望2026年，董事長劉揚偉在法說會中表達「非常樂觀」的立場。法人預估，...

景碩 選價內外20%

景碩（3189）因應AI與HPC拉貨積極擴充產能，業者估ABF、BT載板目前每季仍有3～5％漲價空間，短期在T-glas...

聯發科手機晶片出貨猛 連21季位居全球第一

台灣IC設計龍頭聯發科（2454）昨（15）日公布，已經連續21個季度、合計超過五年位居全球手機晶片出貨量第一寶座。聯發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。