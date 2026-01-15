飯店業第1季營運添柴火

春節四大商機接力，飯店業首季營運衝。飯店業者表示，1月受惠尾牙與農曆年前婚宴需求，2月則有圍爐宴、外賣年菜及春節長假走春效應，帶動餐飲與住房表現，其後有春酒將接棒發力，包括晶華（2707）、雲品與寒舍均看好首季營運表現。

晶華表示，今年農曆春節假期自2月14日開始，企業可安排尾牙與餐敘的時間拉長，帶動集團旗下各飯店餐飲訂單顯著增溫。

晶華表示，目前宴會接單狀況樂觀，桌數與平均桌價同步成長，其中台北晶華在農曆年前的週五至週日已全數客滿，平日訂席率亦達八成水準；外燴接單量已突破6,000桌，單日最高承接量達1,300桌，主要客戶以科技業與金融業為主，整體餐飲業績較去年同期預估可成長逾二成。

在住房表現方面，晶華指出，台北晶華與台南晶英於農曆春節期間住房率均已超過八成。

冬季向來人氣暢旺的礁溪晶泉丰旅與北投晶泉丰旅，受惠溫泉旺季，1至2月住房率高達九成，平均房價亦突破萬元。另太魯閣晶英酒店在峽谷景觀與冬令梅花題材加持下，吸引偏好自然體驗的旅客，營運表現穩定成長。

雲品表示，首季營運動能展望樂觀，主要受惠大型外燴與企業尾牙旺季、農曆年前結婚潮，以及寒假與農曆春節連續假期帶動的旅宿與餐飲消費。隨餐飲與住房需求同步回升，加上旗下多個委託經營事業新據點將於今年陸續投入營運，有助擴大營收基礎，後市表現可期。

寒舍集團同樣進入一年中的重要旺季檔期。公司表示，目前企業尾牙、婚宴與農曆年住房預訂狀況踴躍。其中，礁溪寒沐酒店受惠秋冬溫泉熱潮，假日住房預訂率已達八成以上。

隨台股維持高檔、企業信心回升，加上旺季消費需求支撐，高端餐飲與旅宿消費動能可望同步推升，首季營運表現正向看待。