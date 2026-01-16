快訊

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

美國商務部：美台達成貿易協議！ 台灣半導體公司加碼對美投資16兆元

鴻海 兩檔閃金光

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

鴻海（2317）2025全年營收突破8兆元大關，展望2026年，董事長劉揚偉在法說會中表達「非常樂觀」的立場。法人預估，隨著AI機櫃出貨量持續放量，鴻海今年營收有望挑戰10兆元新高，EPS則上看18至19元，產業後市明朗。

法人指出，鴻海已成功轉型為AI時代的核心供應鏈，不僅通吃GPU與ASIC伺服器訂單，更積極布局「主權AI」與機器人領域。隨著獲利結構優化，外資近期紛紛調升其評等，目標價上看300元至400元區間。目前鴻海股價在200元之上站穩腳步，顯示市場對其本益比重新評價的認同。

權證發行商建議，看好鴻海後市股價表現的投資人，若想參與股價成長，可挑選價內外10％內、剩餘天數120天以上的認購權證參與行情。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

鴻海 權證 AI

延伸閱讀

智慧機出貨增 鴻海添利多

鴻海今年AI伺服器營收拚倍增

鴻海集團轉型 逐步展現成效

鴻海南漂，讓人才不用北漂！電動巴士到CityGPT 劉揚偉的高雄實驗

相關新聞

信驊、智邦 瞄準120天

遠端伺服器管理晶片（BMC）龍頭信驊（5274）、網通設備大廠智邦（2345）兩大指標股，2026年初營運動能雙雙噴發。...

南亞、台塑 四檔強強滾

台股昨（15）日雖拉回整理，不過盤面上仍有不少題材股逆勢走強，特別是台塑集團股的南亞（1303）與台塑（1301），股價...

強茂 挑逾五個月

二極體大廠強茂（2481）昨（15）日股價大漲5.56%、收87.4元。由於受惠AI伺服器與車用需求持續增溫，加上安世客...

鴻海 兩檔閃金光

鴻海（2317）2025全年營收突破8兆元大關，展望2026年，董事長劉揚偉在法說會中表達「非常樂觀」的立場。法人預估，...

景碩 選價內外20%

景碩（3189）因應AI與HPC拉貨積極擴充產能，業者估ABF、BT載板目前每季仍有3～5％漲價空間，短期在T-glas...

聯發科手機晶片出貨猛 連21季位居全球第一

台灣IC設計龍頭聯發科（2454）昨（15）日公布，已經連續21個季度、合計超過五年位居全球手機晶片出貨量第一寶座。聯發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。