鴻海 兩檔閃金光
鴻海（2317）2025全年營收突破8兆元大關，展望2026年，董事長劉揚偉在法說會中表達「非常樂觀」的立場。法人預估，隨著AI機櫃出貨量持續放量，鴻海今年營收有望挑戰10兆元新高，EPS則上看18至19元，產業後市明朗。
法人指出，鴻海已成功轉型為AI時代的核心供應鏈，不僅通吃GPU與ASIC伺服器訂單，更積極布局「主權AI」與機器人領域。隨著獲利結構優化，外資近期紛紛調升其評等，目標價上看300元至400元區間。目前鴻海股價在200元之上站穩腳步，顯示市場對其本益比重新評價的認同。
權證發行商建議，看好鴻海後市股價表現的投資人，若想參與股價成長，可挑選價內外10％內、剩餘天數120天以上的認購權證參與行情。（國泰證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
