景碩 選價內外20%

景碩（3189）因應AI與HPC拉貨積極擴充產能，業者估ABF、BT載板目前每季仍有3～5％漲價空間，短期在T-glass玻纖布缺貨下，BT載板也維持緊俏。

法人表示，因玻纖布主要供應商擴產幅度保守，隨需求逐漸復甦，高階玻纖布供給進入吃緊，目前T-Glass缺貨，消費性電子轉換至E-Glass需要時間重新認證，載板報價已逐漸反映成本價格調漲，每季調漲合理範圍5%。低膨脹係數（CTE）產品在今年仍嚴重供不應求，一般伺服器CPU基板補庫存需求可能擴大供需缺口。ABF薄膜大廠日本味之素對今年第1季展望樂觀，顯示基板拉貨動能強勁。

