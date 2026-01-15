正德訂購新船 營運加分

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

散裝船航商正德（2641）看好市場前景，近期加碼訂購三艘1.74萬噸的多用途（MPP）新船，每艘新船造價2,750萬美元，合計8,250萬美元（約新台幣26億元），預計自2027年第1季陸續交船，可為營運加分。

正德在去年8月董事會通過訂造五艘1.75萬噸多用途船型船舶，主要是看好多用途船型作為可載運多樣化物品的靈活船型，受益於全球重件物流需求回溫，自2021年起租金走勢呈顯明顯上揚。

隨著風電與油氣建設逐步恢復，並受IMO碳排規範驅動，具備節能與吊裝能力的多用途船型將備受受青睞 ，該公司近期並有進一步加碼購船動作。

正德表示，旗下相關子公司董事會陸續通過三艘1,74萬噸的多用途新船建造案，每艘新船造價2,750萬美元，預計2027年第1季至2028年第2季期間交付，該批新船並已取得國際大型航商的五年租約，毛利率約40%。

法人並指出，中國大陸去年啟動「雅魯藏布江下游水力發電工程計畫」，將可激勵航運市場對原物料需求的信心，市況正面看待。

