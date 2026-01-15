宏碁 PC 在美銷售告捷

宏碁（2353）美國市場傳捷報。研調機構資料顯示，宏碁2025年第4季在美國個人電腦市場出貨量季增33.7%，比率為前五大品牌電腦中最高，遠高於業界均值8%。

宏碁日前於美國消費性電子大展（CES 2026）釋出全新產品，相關裝置今年上半年陸續上市，有望為業績增添新動能。

全年表現來看，宏碁個人電腦以市占率5.3%位列前五。宏碁積極布局創新應用，持續將AI技術導入旗下產品線。近日在CES發布多款新品，包括多款Copilot+ PC筆電及AI迷你工作站，鎖定行動工作者、專業創作、企業與進階運算等需求，強化美國市場的產品競爭力。

宏碁表示，今年PC本業需求仍要看記憶體缺貨漲價狀況，PC品牌商於2026年針對新產品啟動一波調漲，勢必會衝擊市場端需求，在記憶體目前仍處於漲價狀況下，控制成本與維繫市場需求，成為一大難題。

以宏碁來說，在記憶體缺貨當下，PC本業今年表現普遍被法人看淡，但宏碁近年積極發展「多元引擎事業」策略，2025全年非電腦及顯示器相關事業營收占比達32.2%，若新事業今年多數能交出雙位數增長業績，有望彌補PC本業不利的狀況。

此外，宏碁持續強化電競事業，電競及遊戲相關產品及業務2025全年營收年增11.3%，增長幅度優於NB及桌機。

宏碁日前才於印度新德里舉辦亞太最具規模的實體電競賽事Predator League 2026總決賽，吸引來自亞太14個地區的頂尖電競戰隊、數千名玩家與粉絲齊聚一堂，宏碁並宣布下一屆將移師越南，預計於2027年初再掀精彩決賽戰局。