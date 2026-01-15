快訊

台積電法說會／AI泡沫？魏哲家坦承緊張 揭1事若成真：對台積電是大災難

經濟日報／ 記者朱子呈尹慧中／台北即時報導
台積電董事長魏哲家。記者林俊良／攝影
台積電（2330）15日舉辦第4季法說會，市場緊盯AI需求是否過熱、甚至形成泡沫。魏哲家直言「我也非常緊張」，坦承公司資本支出上看520億至560億美元，若沒有謹慎評估、投資過頭，「對台積電會是很大的災難」。他強調，正因投資規模巨大，過去三、四個月他花大量時間與客戶、以及客戶的終端客戶密集交流，目的就是確認AI需求是否真實存在。

魏哲家指出，在與主要雲端服務供應商（CSP）逐一溝通後，他對AI需求的真實性更有把握，因為對方拿出具體證據，證明AI已實際帶動業務成長並創造財務回報，讓他「相當滿意」。他也以輕鬆語氣補充，自己還進一步檢視這些業者的財務狀況，笑稱對方「確實非常有錢，聽起來甚至比台積電還好」，引起現場一陣笑聲。

談到AI落地應用，魏哲家透露，有大型雲端業者分享，AI已用來改善社群媒體軟體效能，帶動使用者持續成長；台積電內部也透過AI提升生產力。他表示，只要生產力提升1%到2%，對台積電而言幾乎等同「免費增加的產出」，也有助在成本偏高階段維持相對穩健的獲利表現。

魏哲家強調，AI不只是存在，而且正逐步融入日常生活，台積電將其視為長線「巨大趨勢」。至於半導體景氣能否連續多年維持強勁，他坦言「老實說我不知道」，但他認為AI發展看來將延續多年。台積電仍會聚焦技術領先、製造卓越，並與客戶建立高度互信的合作關係，以支撐未來成長動能。

