反駁AI泡沫 魏哲家：有信心美元營收成長近30％

台積電今天舉行法說會，董事長魏哲家指出，去年晶圓代工產業整體產值成長16％，而台積電的美元營收成長達35.9％，表現持續優於晶圓代工產業，展望今年，魏哲家強調台積電有信心在今年的美元營收成長近30％。

魏哲家表示，理解今年的市場仍存在不確定性與風險，包含關稅政策的潛在影響以及零組件價格上漲的壓力，特別是在消費性電子與對價格敏感的市場區隔中；因此，台積電在業務計畫中已納入這些考量，並持續專注於核心競爭力。 預期2026年晶圓代工產業將成長約14％；而在強勁的AI應用帶動下，加上台積在領先製程、特殊製程及先進封裝技術的領先地位，有信心台積將持續超越產業成長表現。

針對市場關注的AI泡沫疑慮給出強硬回應。魏哲家明確指出，他不太擔心是否有AI泡沫，因為客戶的訂單最重要，且AI成長在我們的日常生活中是真實存在的。為支撐這份強勁需求，台積電宣佈2026年資本支出將大幅拉升至520億至560億美元，全面加速2奈米製程開發。