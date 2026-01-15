整理包／產業景氣風向球！台積電法說會五大重點一次看

台積電（2330）15日召開法人說明會，公布去年第4季財報及今年第1季展望，第4季稅後純益5,057.4億元，創歷史新高，每股純益19.5元；預估今年首季美元營收346~358億美元，毛利率63~65%，營益率54~56%；由於台積電法說會釋出的看法向來是產業景氣的風向球，特別整理出法說會重點，讓讀者一文看懂。

1、第4季財報：單季營收1兆460億元 毛利率62.3%、EPS19.5元

台積電公布2025年第4季財務報告，單季合併營收1兆460.9億元，季增5.7%，年增20.5%，創歷史新高；稅後純益約5,057.4億元，季增11.8%，年增35%，創歷史新高；每股純益19.5元（折合美國存託憑證每單位為3.14美元），年增35%。

若以美元計算，2025年第4季營收為337.3億美元，年增25.5%，季增1.9%。

2025年第4季毛利率為62.3%，營業利益率為54%，稅後純益率為48.3%。

2、第1季展望：營收346~358億美元 毛利率63~65% 營益率54~56%

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第1季展望，預估首季美元營收約346~358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，換算新台幣為1兆933.6億元到1兆1,312.8億元，持續創歷史新高；以匯率假設基礎1美元兌新台幣31.6元計算，毛利率63~65%，營益率54~56%；首季營收將再創高，毛利率與營益率也可望持續季成長。

3、今年整體業績展望：今年將強勁成長、美元營收估年增近3成

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，今年台積電仍將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近3成；台積電2025年美元營收1,224.24億美元，跨越千億美元關卡，美元營收年增約35.9%，創歷史新高，2026年持續成長將可望再創新高。

魏哲家指出，台積電將專注業務基本面，進一步鞏固競爭優勢；預估2026年晶圓代工產業將年增14%，在強勁的人工智慧相關需求、及台積電領先的特殊封裝和先進封裝技術的強勁需求支撐，台積電有信心繼續超越行業成長。

4、資本支出：預估今年資本支出520~560億美元 飆新高

台積電今年資本支出超預期，預估今年資本支出達520~560億美元，超越先前法人預估約450~500億美元，今年資本支出飆新高；台積電表示，資本支出提高，主要是為下波成長預估做準備，其中約70~80%用在先進製程（N3／N2）；約10%用在特殊製程；先進封裝、測試、光罩與其他則約占10~20%。

台積電去年第4季資本支出115.1億美元，全年資本支出409億美元，符合預估。

5、外資關切輝達投資英特爾的影響 魏哲家：獲得投資並不能幫助提升競爭力

台積電法說會，外資關切輝達（NVIDIA）投資英特爾（Intel）、與英特爾晶圓代工競爭對台積電市占的影響，魏哲家回答表示，「半導體技術發展迄今，獲得投資並不能幫助提升競爭力，對吧？」，他同時表示，「我也希望，剛才提到的那些投資英特爾的人，也能投資台積電」。

至於英特爾晶圓代工業務進展對台積電市占率是否造成影響？魏哲家則是以「不擔心」來回答，他強調，台積電不低估任何對手的進展，但過去30多年來一直在競爭環境中成長，對維持既定營運成長目標「有信心」。