台積電法說會／外資關注輝達投資英特爾對台積電影響 魏哲家直球對決

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈／台北即時報導
台積電董事長暨總裁魏哲家（圖中）。記者尹慧中／攝影
台積電董事長暨總裁魏哲家（圖中）。記者尹慧中／攝影

台積電（2330）15日召開實體法說會，摩根士丹利證券董事總經理詹家鴻提問輝達（NVIDIA）投資英特爾（Intel）與英特爾晶圓代工競爭對台積電市占影響，台積電董事長暨總裁魏哲家回答說，這個問題看似簡單，但應該不簡單。如今半導體技術發展迄今，獲得投資並不能幫助提升競爭力，對吧？魏哲家也幽默說，「我也希望，如你剛才提到的那些投資英特爾的人，也能投資台積電」。

魏哲家並直言，最根本的是，現今的技術它非常複雜。所以，一旦你想設計一項非常完整或先進的技術，你需要2到3年的時間才能完全利用這項技術。這就是現在的現狀。也就是說，經過2到3年的準備，你還不能設計你的產品。即使你的產品獲得了驗證，也需要1到2年的時間才能量產。

魏哲家也說，台積電擁有一個競爭對手，這點毋庸置疑。這是一個強大的競爭對手。雖然他們仍需要時間。我們不會低估他們的進步。

魏哲家也反問說，但是，我們害怕嗎？30多年來，我們一直都在與競爭對手競爭。所以現在我們有信心，我們的業務會像預期那樣繼續成長。

