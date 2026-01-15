快訊

乘客驚恐四散！忠孝新生站傳亮「刀」 北捷發聲：列車行駛未受影響

張文縱火燒租屋處、現金「不留退路」 檢依證據研判：歸類為輕生

國民黨發布新人事 楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

台積電法說會／不擔心英特爾 魏哲家：先進製程不是砸錢就能追上

經濟日報／ 記者朱子呈尹慧中／台北即時報導
台積電董事長暨總裁魏哲家。圖／台積電提供
台積電董事長暨總裁魏哲家。圖／台積電提供

台積電（2330）15日召開法說會，面對外界關注英特爾（Intel）晶圓代工業務（Intel Foundry）進展，是否升高競爭壓力、甚至影響台積電在美系關鍵客戶的市占，魏哲家回應乾脆，直言這題「很簡單」，答案是「不擔心」。他強調，台積電不低估任何對手的進展，但公司過去三十多年來一直在競爭環境中成長，對維持既定營運成長目標「有信心」。

魏哲家進一步指出，先進製程與系統整合愈來愈複雜，競爭「不是靠砸錢就能追上」。他說，要把一項先進技術真正吃透並充分運用，通常需要約兩到三年的準備期，完成後才能把設計落到產品；而產品通過認證或核准後，要進入量產、拉升良率與產能爬坡，往往還要再一到兩年。換言之，從技術準備、產品設計到量產放大是一段長周期工程，短期內很難靠追加資本支出就改變供應鏈選擇。

談及競品態勢，魏哲家坦言「我們當然有競爭對手」，而且是「很強的對手」，但他強調台積電不會低估對方進步，也「不害怕」。他表示，台積電將持續投入技術領先、製造卓越與客戶信任等核心能力，仍有把握讓業務依公司先前估計方向成長。

台積電 魏哲家 設計 英特爾 先進製程

延伸閱讀

台積電法說會／魏哲家：擔心台灣的電力供應 電力充足才能擴展產能

台積電法說會／今年預估資本支出飆至520-560億美元 魏哲家這樣說

台積電法說會／魏哲家：AI續旺 2026年將強勁成長、營收估年增近三成

超微、英特爾傳上調處理器價格 PC元件同步喊漲

相關新聞

整理包／產業景氣風向球！台積電法說會五大重點一次看

台積電（2330）15日召開法人說明會，公布去年第4季財報及今年第1季展望，第4季稅後純益5,057.4億元，創歷史新高...

台積電法說會／不擔心英特爾 魏哲家：先進製程不是砸錢就能追上

台積電（2330）15日召開法說會，面對外界關注英特爾（Intel）晶圓代工業務（Intel Foundry）進展，是否...

台積電法說會／記憶體漲價 壓抑今明年需求？魏哲家：台積電不受影響

晶圓代工龍頭台積電（2330）15日召開法說會，針對市場關切記憶體價格走升、通膨推高消費電子成本，是否進一步壓抑今年與明...

台積電法說會／「首先需要充足電力」 魏哲家坦言擔心台灣電力供應

台積電（2330）15日召開實體法說會，法人關注AI所需擴充產能當前的限制瓶頸議題，台積電董事長暨總裁魏哲家回答說，「我...

台積電衝刺先進製程產能 今年資本支出將高達520億到560億美元

台積電受惠AI人工智慧、5G及高效能運算（HPC）公司對先進製程旺盛需求，今年資本支出將再寫下歷史新高，估計將高達520...

台積電法說會／今年預估資本支出飆至520-560億美元 魏哲家這樣說

台積電（2330）15日召開法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席，台積電並釋出展望，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。